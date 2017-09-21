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Dünyaca Ünlü Et Ustaları Sultanahmet Meydanı’nda Şov Yaptı

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Dünyaca Ünlü Et Ustaları Sultanahmet Meydanı’nda Şov Yaptı
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Gastronomist 2017', Sultanahmet Meydanı'nda dünyaca ünlü...

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Gastronomist 2017', Sultanahmet Meydanı'nda dünyaca ünlü et ustalarını misafir etti. Etkinlikte ünlü et ustaları maharetlerini gösterdi.

Dünya gastronomi başkenti olmaya aday İstanbul'da 21 - 24 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olan "Gastronomist 2017'ye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önemli katkıları ve Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Gastronomist 2017', tamamen geleneksel mutfak kültürlerini içinde barındırdı. Türkiye'deki ilk uluslararası organizasyon olması ile de dikkat çekti.

Dünya mutfaklarının kıtalararası katılımlar ile temsil edildiği, konuk ülkelerin geleneksel mutfaklarının yanı sıra Türkiye coğrafyasının kadim mutfak kültürünü yansıtan reçete sunumları, yemek sohbetleri, paneller ve çocuk atölyeleri gibi birçok katmanlı etkinliğin yer aldığı bir Türkiye projesi olarak öne çıkan Gastronomist 2017, dünyanın geleneksel mutfaklarını İstanbul'a taşıdı.

Gastronomi dünyasının önde gelen STK'ları Anadolu Halk Mutfağı Derneği, Mutfak Dostları Derneği ve Mutfak Magazin Dergisi'nin işbirliğinde düzenlenen organizasyonda dünyaca ünlü İtalyan kasap Dario Cecchini, Türkiye'nin et profesörü olarak tanınan Cüneyt Asan ve ünlü kıtaları aşmış Brezilyalı et ustası Andre Lima de Luca birlikte Sultanahmet Meydanı'nda muhteşem bir şova imza atıldı.

"Temel hedeflerimizden biri, geçmişi 2 binli yılları aşan Türk mutfağını dünyaya tanıtmak"

Etkinlik kapsamında düşüncelerini ifade eden Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şu anda arkamda ünlü Brezilyalı et ustası şef de Luca var. Hemen yanında İtalya'nın dünyaca ünlü et ustası şefi Cecchini var ve bizde de Cüneyt Asan var. Neticede şuanda milletin huzurunda açık alanda ilk defa gerçekleşiyor. Genelde bu tür şovlar kapalı alanda olur. Açık alanda herkesin gözleri önünde kendi maharetlerini gösteriyorlar. Burada temel hedeflerimizden bir tanesi dünya mutfağını tanımak ama bununla birlikte geçmişi 2 binli yılları aşan Türk mutfağını dünyaya tanıtmak. İlk oldu. 27 ülkeden 45 tane çok önemli insan katıldı buraya. Ümit ederim. Daha sonraki yıllarda daha çok ilginin olacağını, teveccühün olacağını düşünüyoruz" dedi.

"300 kiloluk bir danayı bütün olarak pişirdim. Bu bir ilkti"

Türkiye'nin et profesörü olarak tanınan Cüneyt Asan etkinlikle ilgili, "Gastronomist bir gastronomi organizasyonu. Buradaki amaç ve maksat, ülkemizi ve ülkemizin yemeklerini anlatmak, dünyaya tanıtmak. Dünyada bu işi yapan en iyiler, en ünlüler ile beraber olmayı düşündük. Dünyadan onları da davet ettik. Fransa'dan, Japonya'dan, Brezilya'dan, İtalya'dan Çin'den misafirlerimiz var. Bunlarla buluşarak ülkemizi anlatmayı, tanıtmayı, gastronomimizi, yemeklerimizi anlatmaya çalıştık. Burada dünyanın en büyük etçileri var. Bu güzel ülkenin Türkiye'mizin bir etçisi olarak gastronomisinin içinde olan biri olarak farklı bir şey yapmak istedim. Ben de bugün Türkiye'de ilk kez denenen bir şeyi denedim. 300 kiloluk bir danayı bütün olarak pişirdim. Bu bir ilkti" ifadelerini kullandı.

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