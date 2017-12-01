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Dünyaca Ünlü Otelin Duvarına Tekne Çarptı

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Dünyaca Ünlü Otelin Duvarına Tekne Çarptı
Antalya'nın Kundu bölgesinde bir tekne, Azeri iş adamı tarafından 1,4 milyar dolara yaptırılan Mardan Palace Otel'in demir parmaklıklarının üzerine oturdu.

Antalya'nın Kundu bölgesinde bir tekne, Azeri iş adamı tarafından 1,4 milyar dolara yaptırılan Mardan Palace Otel'in demir parmaklıklarının üzerine oturdu.

Kundu'da Azeri iş adamı Telman İsmailov tarafından 1,4 milyar dolara yaptırılan ve bu yıl yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden bir türlü gündemden düşmeyen Mardan Palace Otel'i bu sefer de bir kaza ile gündeme geldi. Bölgede su sporlarında kullanılan bir tekne, taşıma işlemi yapıldığı sırada kızağından kaydı. Tekne, otelin daha önce çalınan demir parmaklıklarının duvarının üzerine oturdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken teknede maddi hasar meydana geldi. Bir süre olay yerinde kalan tekne daha sonra vinç yardımıyla çekilerek bakıma götürüldü.

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