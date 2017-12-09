Dünyaca Ünlü Şefler Şanlıurfa Mutfağında Buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Şanlıurfa Uluslararası Mutfak Atölyesi" etkinliği kapsamında kente...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Şanlıurfa Uluslararası Mutfak Atölyesi" etkinliği kapsamında kente gelen dünyaca ünlü şefler Urfa mutfağında buluştu.

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansının ortaklaşa olarak düzenlediği "Gelenekten Geleceğe Şanlıurfa Uluslararası Mutfak Atölyesi" etkinliği başladı. Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe dünyaca ünlü şeflerden Fransız şef Arnaud De Clercg, İranlı Hazer Amani ile Şanlıurfalı şef Hatice İnan, etkinlikte Şanlıurfa mutfağında hünerlerini sergiledi. Zengin Urfa Mutfağında adeta yemeklerle şov yapan şefler görsel bir şölen sundu. İtalyan, İran, Fransız mutfağı ile Urfa mutfağında yer alan yemekleri harmanlayan şeflerin yaptıkları birbirinden lezzetli yemekler davetlilere ikram edildi. Yemek programına Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Karacadağ Kalkınma Ajansı Proje Koordinatörü Eyyüp Bulut, Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Proje Takım Lideri Mary McKeon, Türkiye genelindeki üniversitelerin aşçılık bölümü öğrencileri ile ulusal gazete ve program yapımcıları katıldı. Etkinlikte yapılan yemekler davetlilerden tam not aldı.

"Amacımız Şanlıurfa mutfağını dünyaya tanıtmaktır"

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezleri arasında bir çok baharat çeşidinin bulunduğunu ve Şanlıurfalıların misafirperverliğiyle mutfak kültürünün dünyaya tanıtılması amacıyla uluslararası düzeyde bir etkinlik düzenlediklerini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsa Kızıldemir, "Şanlıurfa tarih boyunca 19 medeniyeti bağrında yaşatmış zenginliğini farklı kültürlerle desenleyerek pazarlamış mozaik bir şehirdir. Bu medeniyetlerin kültürünü, sanatını ve yaşam biçimini bu mekanlara ve mutfak kültürüne nakış nakış işlendiğini görmek mümkündür. Tarihi İpekyol güzergahında bulunan Şanlıurfa mutfağında her milletten ve her kültürden izler bulabilirsiniz. Yerelde yetişen tahıllar, baklagiller, sebzeler, meyveler ve onlarca farklı yöresel baharatlar Şanlıurfa mutfağının 500'den fazla farklı yemeğin oluşmasına sebep olmuştur. Şanlıurfa'da yapılan ekolojik kazılar sonrası ortaya çıkan 12 bin yıllık Göbeklitepe ile dünya tarihinin yeniden yazılmasına kaynak teşkil ettiği gibi insanlığında damak zevki, sofrası ve mutfağına da kaynaklık etmiştir" dedi.

Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, ise Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın mutfak lezzetinin çok önemli olduğunu söyledi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Proje Koordinatörü Eyyüp Bulut, Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Proje Takım Lideri Mary McKeon ile etkinliğe katılan gazeteciler ise Şanlıurfa'nın yemek kültürüne hayran kaldıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Amaçlarının Şanlıurfa mutfağını dünyaya tanıtmak olduğunu belirterek Gelenekten Geleceğe Şanlıurfa Uluslararası Mutfak Atölyesi" etkinliği hakkında davetlilere bilgi vererek "Bölgedeki tarım, hayvancılık ürünleri ve yöreye ait onlarda baharatların ürettiği sayısız yöresel tatlar ve lezzetler Urfa mutfağında 500'e yakın yemek çeşidini oluşturmuştur. Etin ateşle buluşup ilk ikram edilen toprak Şanlıurfa'dır. Bu zenginliği ile Urfa günümüz insanına mesajlar vermektedir. Yüzyılların birikimi ise sizlerin damak zevkine sunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak Şanlıurfa turizminin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi için gerekli tüm adımları atarak çeşitli organizasyonlar düzenlemekteyiz. Şanlıurfa turizmini hak ettiği yere getirmek için bu tür çalışmalara ve organizasyonları artırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik ünlü şeflerin hazırladığı yemeklerin davetlilere ikram edilmesi ile son buldu.