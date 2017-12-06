Dünyadan Kudüs Açıklamaları

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Trump ile görüşme yapabileceğini aktararak,...

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Trump ile görüşme yapabileceğini aktararak, durumun müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Kudüs'ün durumu hakkında ABD Başkanı Donald Trump ile konuşmayı planladığını söyledi. May, "Kudüs, İsrail ve Filistin devleti arasında paylaşılmalıdır. Kudüs'ün durumu, İsrailli ve Filistinliler arasında müzakere edilen bir anlaşmayla belirlenmelidir" dedi.

Papa Francis ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kudüs'ün statüsüne saygı gösterin. Son günlerde ortaya çıkan durum hakkında derin kaygılar duyuyorum. Herkesi BM kararlarına uygun olarak şehrin statüsüne saygılı olmaya çağırıyorum" dedi.

BM'nin Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov da konuyla ilgili açıklamasında, BM Genel Sekreterinin daha önce bu konuyla ilgili daha önce de açıklama yaptığını, Kudüs'ün gelecek statüsünün İsrail ve Filistinliler tarafından müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Orta Doğu'da şiddetli çatışmaların patlak verebileceği belirtilerek, "Bugünden itibaren Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde çeşitli protesto gösterileri düzenlenebilir. Şiddetli çatışmalar göz ardı edilmemeli" denildi.