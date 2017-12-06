  • BIST 105.635
  • Altın 156,528
  • Dolar 3,8499
  • Euro 4,5446
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Dünyadan Kudüs Açıklamaları

» »
Dünyadan Kudüs Açıklamaları
İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Trump ile görüşme yapabileceğini aktararak,...

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Trump ile görüşme yapabileceğini aktararak, durumun müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Kudüs'ün durumu hakkında ABD Başkanı Donald Trump ile konuşmayı planladığını söyledi. May, "Kudüs, İsrail ve Filistin devleti arasında paylaşılmalıdır. Kudüs'ün durumu, İsrailli ve Filistinliler arasında müzakere edilen bir anlaşmayla belirlenmelidir" dedi.

Papa Francis ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kudüs'ün statüsüne saygı gösterin. Son günlerde ortaya çıkan durum hakkında derin kaygılar duyuyorum. Herkesi BM kararlarına uygun olarak şehrin statüsüne saygılı olmaya çağırıyorum" dedi.

BM'nin Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov da konuyla ilgili açıklamasında, BM Genel Sekreterinin daha önce bu konuyla ilgili daha önce de açıklama yaptığını, Kudüs'ün gelecek statüsünün İsrail ve Filistinliler tarafından müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Orta Doğu'da şiddetli çatışmaların patlak verebileceği belirtilerek, "Bugünden itibaren Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde çeşitli protesto gösterileri düzenlenebilir. Şiddetli çatışmalar göz ardı edilmemeli" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mhp’li Tor: "2018 Yılında Asgari Ücret Net Bin 800 Liradan Aşağı Olmamalıdır"06 Aralık 2017 Çarşamba 15:53
  • Maviş’ten Spor Tesisleri Müjdesi06 Aralık 2017 Çarşamba 15:53
  • Chp’li Tezcan’dan "Kılıçdaroğlu’nun Dokunulmazlığı" Açıklaması06 Aralık 2017 Çarşamba 15:43
  • Bahçeli’den ’Kudüs’ Açıklaması06 Aralık 2017 Çarşamba 15:23
  • Ak Partili Özdağ: "Ben Sayın Kılıçdaroğlu İle İlgili Kararı Yargı Ve Kamuoyunun Vermesi Gerektiğini Düşünüyorum"06 Aralık 2017 Çarşamba 15:23
  • Edremit Chp İlçe Başkanlığı İçin İkinci Aday Tayfun Gerkuş Oldu06 Aralık 2017 Çarşamba 15:23
  • Başkanlar Mazbatalarını Aldı06 Aralık 2017 Çarşamba 15:13
  • Ürdün Kralı Iı. Abdullah Ankara’da06 Aralık 2017 Çarşamba 15:08
  • Chp’li Gök: "Ne Bedel Ödenmesi Gerekiyorsa Ödemeye Hazırız"06 Aralık 2017 Çarşamba 14:58
  • Başbakan Yıldırım’dan Güney Kore’deki Türk Vatandaşlarına Müjde06 Aralık 2017 Çarşamba 14:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti