Dünyanın En İyi Snowboardcuları Erciyes’te

2017 FIS Snowboard Dünya Kupası 4 Mart 2017 tarihinde Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak.

2017 FIS Snowboard Dünya Kupası 4 Mart 2017 tarihinde Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 200 milyon Euro'luk yatırımları sonucunda, dünya standartlarındaki tesisleri ve pistleriyle "Evrensel Kış Sporları Merkezi" konumuna gelen Erciyes Kayak Merkezi, yeni bir uluslararası organizasyona daha ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen "FIS Snowboard Dünya Kupası" finali Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Erciyes A.Ş. ve Türkiye Kayak Federasyonu işbirliğiyle 4 Mart 2017'de Erciyes Dağı'nda yapılıyor.

Carezza (İtalya), Rogla (Slovenya), Bansko (Bulgaristan), Bokwang (Kore) ve Kazan'da (Rusya) yapılan yarışların final etabı Evrensel Kış Sporları Merkezi Erciyes'te gerçekleştiriliyor.

Dünyanın en iyi snowboard sporcularını Kayseri'de buluşturacak organizasyona Amerika, Rusya, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Slovenya, Ukrayna, Bulgaristan, Avusturya, İsviçre, Kanada, Çin, Kore, Japonya, Türkiye, Polonya ve Cezayir olmak üzere 20 ülkeden 200'e yakın profesyonel sporcu katılıyor.

Bu dev sportif organizasyona katılan 20 ülke arasında en kalabalık kafile 17 sporcuyla Rusya olurken, onu İtalya 10, Avusturya 10, İsviçre 9, Kanada 9, Almanya 8, Kore 8, Amerika 6, Japonya 6, Slovenya 6 kişi ile takip ediyor.

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, yapılacak olan Snowboard Dünya Kupası final yarışlarında hem Erciyes yarışının kazananı belli oluyor hem de 2016-2017 kış sezonunun dünya şampiyonu belirleniyor. Sporcular, şampiyon olmak için ihtiyaç duydukları puanların yanında, 50 bin Dolar tutarında rekor seviyedeki ödül için de yarışıyor.

Organizasyonun programı şöyle:

09:00-12:00 Eleme Yarışları

12:00-14:00 Seyirci Aktiviteleri ve DJ Performanslar

14:30-15:30 Final Yarışları

15:30 Ödül Merasimi