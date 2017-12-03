Dünyanın en zor mesleği 'madencilik'

Dünyanın en zor mesleklerinden birini madencilerin icra ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü sebebiyle yazılı bir mesaj yayınladı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ulusların vazgeçilmezi olan yeraltı kaynakları refah düzeyinin yükselmesi noktasında belirleyici bir konumdadır. Önemli maden yataklarına sahip ülkemizde madenlerin üretime geçmesi, sanayinin ihtiyacı olan ham maddenin sağlanması zor şartlarda gerçekleşiyor. Madenlerin yer altından çıkarılması hepimizin bildiği gibi meşakkatli, güç ve tehlikeli. Madencilerimiz, maden mühendislerimiz yer altına inerken çocuğunu, eşini, anne babasını, ailesini, sevdiklerini arkada bırakıp iniyorlar. Yer altına ‘selametle’ diye uğurlanan madencilerimiz şüphesiz dünyanın en zor mesleklerinden birini icra ediyorlar" dedi.

3 BİNDEN FAZLA

MADENCİMİZİ KAYBETTİK

Madenciliğin daha çok saygınlık kazanması ve maden kazalarının yaşanmamasını dileyen TESK Genel Başkanı Palandöken, mesajına şöyle devam etti: "Toplum olarak onlara olan vefa borcumuzu ödemenin bir yolu, bu mesleğin daha çok saygınlık kazanması için uğraşmak olacaktır. Ülkemizde 1941 yılından beri çeşitli bölgelerde kömür ve diğer maden ocaklarında meydana gelen kazalarda 3 binden fazla insanımızı kaybettik. Bu kazalarda 301 kişi ile en büyük kaybın yaşandığı Soma’da hayatını kaybeden madencilerimiz başta olmak üzere kaybettiğimiz tüm madencilerimizi rahmetle anıyorum. Maden mühendislerinin ve tüm maden çalışanlarının Dünya Madenciler Günü’nü kutluyorum. Dilerim ki Soma gibi acı maden kazaları bir daha tekrarlanmaz. Bu önemli günün daha iyi şartlar ve ortamlarda, yas ile değil neşe ile kutlanmasını umut ediyorum."

N. Alper CABBAR