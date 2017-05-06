Dünyanın Farklı Renkleri Sivas’ta Buluştu

Sivas'ta Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından "Öğrenci Buluşması" düzenlendi.

Sivas'ta Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından "Öğrenci Buluşması" düzenlendi. Farklı ülkelerden gelerek kentte okuyan öğrenciler yöresel malzemelerini sergiledi.

UDEF ve Sultanşehir Öğrenci Derneği tarafından "Uluslararası Öğrenci Buluşması düzenlendi. Buruciye Medresesi'nde düzenlenen ve dünyanın farklı renklerinin buluştuğu programa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Erdoğan Tunç, kurum müdürleri öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda yabancı öğrencilerin de İstiklal Marşı'nı okuduğu görüldü. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Endonezya, Pakistan, Nijerya gibi ülkelerden gelen öğrenciler ilahi söyledi. Farklı 10 ülkeden gelerek Sivas'ta öğrenim gören öğrenciler ülkelerinin yöresel malzemelerini sergiledi. Vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi. İki gün sürecek olan programda çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Gazetecilik 2.sınıf öğrencisi Emced Elahmed, "Esed'in Suriye'yi savaşla ne hale getirdiğini anlatmaya çalışıyoruz. Diğer arkadaşlarımız gibi ülkemizi tanıtıyoruz. İnsanlar ülkemizi tanısın istiyoruz çünkü bazı insanlar çok garip sorular soruyor" dedi.

Diğer öğrenciler de Sivas'ta olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve böyle bir programda yer almaktan keyif aldıklarını söyledi.