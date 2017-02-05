Dünyanın Gözü Bilardo İle Bursa’da Olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ve 25 ülkeden 149 dünya çapında önemli sporcunun...

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ve 25 ülkeden 149 dünya çapında önemli sporcunun katıldığı "3 Bant Dünya Kupası" karşılaşmaları yarın başlıyor.

Bursa'yı spor kenti haline getirmek amacıyla amatör spor kulüplerine saha ve malzeme desteği, 7'den 70'e herkesin ulaşabileceği semtlere spor tesisleri, eğitim kurumlarına spor salonları en önemlisi de Bursa'da dünya çapında bir stadyum kazandıran Büyükşehir Belediyesi, dünya çapında bir organizasyona yeniden ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Bilardo Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan "3 Bant Dünya Kupası", Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yarın Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde saat 11.00'daki ilk karşılaşma ile başlıyor. Dünyanın 25 farklı ülkesinden gelen 149 başarılı sporcu, şampiyonluk kupasının sahibi olabilmek için ter dökecek. Bursa'da 6 gün boyunca bilardo rüzgarı estirecek olan karşılaşmalar, bilardo tutkunları tarafından da izlenebilecek.

"Dünyanın takdirini kazandık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ilk olarak geçen yıl bu organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ve dünyanın takdirini kazandıklarını hatırlatarak, bu yıl da Bursa'ya yakışır bir ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Bursa'da sporun tüm branşlarına yönelik tesisler yaptıklarını ve "Spor kenti" hedefine emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Başkan Altepe, "Artık uluslararası müsabakalara ev sahipliği noktasında Bursa ilk alan gelen kentlerden biri oluyor. Bizler sporu seviyoruz ve her zaman desteklemeye çalışıyoruz. Bu konuda yaptığımız çalışmalar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlar bunun en büyük kanıtı. Yaklaşık 250 spor tesisini Bursa'ya kazandırılmış olduk. En güzel organizasyonları yapmak bize yakışır. Bu turnuvada da dünyanın en popüler sporcuları burada yarışacak. Dünyanın gözü burada olacak, canlı yayınlarla herkes izleyecek. Bir dünya kupası nasıl yapılır nasıl organize edilir herkes görmüş olacak. Yarışacak tüm sporculara başarılar diliyorum ve bilardo sporuna gönül verenleri de karşılaşmaları izlemeye davet ediyorum" dedi.