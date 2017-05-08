'Dünyanın her köşesinde birbirimize tutkunuz ve düşkünüzdür'

SAMKON ve BADEF Onursal Başkanı ve ASTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H.Kaya Aşcı, "Dünyanın neresinde olursa olsun Bafralılar ve Samsunlular birbirlerine hem tutkun hem de düşkünlerdir" dedi

İstanbul Bafra Yakıntaş Köylüleri Derneği tarafından düzenlenen Piknik Şöleni'nin onur konuğu SAMKON ve BADEF Onursal Başkanı, ASTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H.Kaya Aşcı bir konuşma yaptı.

EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Bafralı hayırseveri işadamı Aşcı, "İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu'na (BADEF'e) bağlı İstanbul Bafra Yakıntaş Köylüleri Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen birlik ve beraberlik pikniğinin 5'ncisinde bir arada olmanın mutluğunu yaşamaktayız. Memleketimiz insanlarının değerlerini, kültürlerini, birlik ve beraberliklerini koparmamalarında bu derneklerimizin büyük önemi var. Bu gönül vererek yapılan işleri başarmak kolay değil. O nedenle siz kardeşlerimizi bir kez daha kutluyorum. Hemşerilerimizin bir ve beraber olması bizleri gururlandırıyor. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BAFRA YAKINTAŞ KÖYLÜLERİ PİKNİKTE BULUŞTU (FOTO GALERİ İÇİN TIKLA)

GURBETTEKİ BAFRALI VE SAMSUNLULAR

BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE

SAMKON Onursal Başkanı H. Kaya Aşcı, "Dünyanın neresinde olursa olsun Bafralılar ve Samsunlular birbirlerine hem tutkun hem de düşkünlerdir. Bafralı bütün dernek başkanlarımız bu konuda büyük bir gayret ve istekle çalışmalarına devam ediyorlar. Biz, Bafra’dan hiç kopmadık ve aklımızdan geçeni hep sizinle paylaştık. Gurbette Samsunlular olarak birlik ve beraberliği her zaman yaşıyoruz. Bu dayanışmanın en güzellerinden bir tanesini de, Yakıntaşlıların pikniğinde görmüş bulunuyoruz. Bu derneğimiz hızlı bir çıkış yaparak, geleneksel hale getirdiği piknik şölenini 5'ncisini yaptı. Ben bu etkinlikten dolayı İstanbul Bafra Yakıntaş Köyü Derneği Başkanı Necati Karagöz ve yönetimini , Bafra Yakıntaş Köyü (Mahallesi) muhtarı İsmail Çelebi'yi kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

BAFRA YAKINTAŞ KÖYLÜLERİ PİKNİKTE BULUŞTU (FOTO GALERİ İÇİN TIKLA)

Konuşmadan sonra SAMKON ve BADEF Onursal Başkanı, ASTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, hayırsever işadamı H.Kaya Aşcı'ya, sivil toplum örgütlerine, Samsunlu ve Bafralı derneklere yaptığı maddi ve manevi desteklerden dolayı özel olarak yapılmış büyük uğraş verilmiş yağlı boya tablo hediye edildi.