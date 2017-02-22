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Dünyayı 12 Dakikalık Fikirleriyle Değiştirmeye Aday Düşünce Sahipleri Bir Araya Geldi

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Dünyayı 12 Dakikalık Fikirleriyle Değiştirmeye Aday Düşünce Sahipleri Bir Araya Geldi
TED Adana Koleji'nde düzenlenen TEDx organizasyonunda dünyayı 12 dakikalık fikirleriyle değiştirmeye aday düşünce sahipleri buluştu.

TED Adana Koleji'nde düzenlenen TEDx organizasyonunda dünyayı 12 dakikalık fikirleriyle değiştirmeye aday düşünce sahipleri buluştu.

Dünyayı 12 dakikalık fikirleriyle değiştirmeye aday düşünce sahipleri, TED Adana Koleji'nde beyin fırtınası estirdi. S "TEDxYouth@ATA" adıyla düzenlenen konferansta Fatmanur Erdoğan, Yalın Alpay, Esra Öz, Masis Aram Gözbek, Deniz Orhun, Zerrin Tüfekçi, Gökhan Gündem, Erkcan Özcan, Onur Ataman, Engin Eskiduman, Buğra Kavuncu ve Osman Sınav mesleklerinde fark yaratan fikir sahipleri 12 dakikada, yeni bir dünya için özgün düşüncelerini paylaştı. Paylaşmaya değer fikirlerin topluluklara aktarıldığı dünyanın en büyük konferans platformu olan TEDx'in uluslararası lisansını alan TED Adana Koleji'nde ikincisi düzenlenen etkinlik yoğun katılımla gerçekleştirildi.

TED Adana Koleji Kurucusu Taha Altaylı, konferansın açılış konuşmasında öğrenciler ve velilere seslenerek, "TED Adana Koleji'ni açmaya karar verdiğimde, mevcutlardan farklı bir okul olmasını istemiştim. Sadece akademik başarısıyla değil, değerleriyle de fark yaratan; velisinin, öğrencisinin, öğretmeninin ve tüm çalışanlarının konuştuğu, konuşan bir okul hayal etmiştim. Sadece Adana'nın, içinde bulunduğumuz bölgenin değil, Türkiye'nin en iyi okulu olma hedefi ile yola çıktık. Hedefimize emin adımlarla yaklaşıyoruz" dedi.

Etkinliğin çok keyifli ve güzel geçtiğini vurgulayan yönetmen Osman Sınav, şunları söyledi;

'Her yıl aşağı yukarı 7-8 üniversiteye bu tarz konferanslara giderim, ama şu ana kadar gittiğim okullar üniversitelerde dahil en enerjisi yüksek, en organize ve çok profesyonelce yapılmış organizasyon olduğunu söyleyebilirim. Özellikle seçtiği temayla fark yaratan bir organizasyon olmuş. Çok keyifli ve çok güzel geçti bizim için. Öğrencilerin ve velilerin ilgisi müthişti. Çok kaliteli, altı dolu bir organizasyon oldu. Böyle bir organizasyonda konuşmacı olarak yer aldığım için büyük keyif aldım" diye konuştu.

Konferans kapsamındaki müzik dinletisinde, TED Adana Koleji öğrencileri gitar, yan flüt ve saksafon canlı performanslarıyla, izleyicilere keyifli dakikalar yaşattılar.

Konferans sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Dünyayı 12 Dakikalık Fikirleriyle Değiştirmeye Aday Düşünce Sahipleri Bir Araya Geldi

Dünyayı 12 Dakikalık Fikirleriyle Değiştirmeye Aday Düşünce Sahipleri Bir Araya Geldi

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