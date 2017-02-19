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DUR DİYECEK KİMSE YOK MU?

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EMİN ÖZTÜRK

Samsunspor; geçmiş yönetimlerin beceriksizlik maliyetini ligin dibine demir atarak ödüyor. İçinde bulunulan ekonomik tablo ve uzantısı transfer yasağının bir sonucu bu... Ne mutlu ki içinde bulunduğumuz günlerde iyi şeyler oluyor. Uzun yıllardır özlediğimiz dayanışma örnekleri sergileniyor. Şehir takımına sahip çıkmaya çalışıyor. Bu çok önemli... Böylesi zor bir dönemde bunun yapılıyor olması ise çok daha da önemli...
Samsunspor semalarında iyi bir atmosfer oluşturuldu. Bizlerde bu atmosferi yaşamak, o havayı solumak için 19 Mayıs Stadı tribünlerinde yerimizi aldık. Beklentimiz; iyi futbol, farklı bir galibiyetti. Maalesef bekletimiz karşılık bulmadı... Ne oyun olarak, ne de skor olarak mutlu olamadık. Lakin Samsunspor iki, üç isim dışında 'ne yaptığını bilmez oyuncular topluluğu' görüntüsündeydi. 
Sahada iyi futbol yoktu ama bir hakem nasıl maç katleder, futbolcu oyunu nasıl çirkinleştirir, nasıl çirkeflik yapar, seyirciyi nasıl tahrik eder, ortamı nasıl gerer gibi futbolun 'muhteşem' örnekleri vardı. 
Bu konularda ödül verilseydi şayet, Güven Varol ve Sinan Kaloğlu birincilik kürsüsünü kimselere bırakmazdı. Öyleki Sinan Kaloğlu'na oyunda kaldığı süre dahi yetmedi...
'Filmin asıl kahramanı' kuşkusuz Tolga Özkalfa'ydı... Samsun'a hangi amaç için geldiğini daha ilk dakikadan itibaren cömertçe sergiledi. Yoksa 'izleyenlerin gözünün içine soktu' mu demeliydim?
Çalmadığı faul düdüklerinin, göstermediği kartların tansiyonun yükselmesinde ki katksını hep birlikte gördük. Sinan Kaloğlu'nun pervasızlığı altında ne yatıyor? Elbette ki Tolga Özkalfa yönetiminden aldığı cesaret...
Tolga Özkalfa taraflı yönetiminde o kadar ileri gitti ki, cezasahası dışında ki pozisyonda penaltı düdüğü çaldı. Bir takımın kaderiyle ancak bu kadar oynanabilir. Bir takımın emeği ancak bu kadar çalınabilir. Ve bu tür oyunlar sadece Samsunspor üzerinde oynanabilir. Geçen sezon Manisa'da oynadığımız Göztepe maçını anımsayın... Bu 'tetikçi hakemlere' dur diyecek kimse yok mu?

 

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