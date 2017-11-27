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“Dur” İhtarına Ateş Ederek Karşılık Verdiler

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“Dur” İhtarına Ateş Ederek Karşılık Verdiler
Başkent'te polisin "dur" ihtarına ateş ederek karşılık veren kişiler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı, polis aracına çarparak duran otomobildeki...

Başkent'te polisin "dur" ihtarına ateş ederek karşılık veren kişiler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı, polis aracına çarparak duran otomobildeki bir kişi kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ Ulucanlar bölgesinde devriye atan polis ekipleri şüphe üzerine 59 PP 408 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekipinin "dur" ihtarında bulunduğu otomobildekiler silahla ateş açarak kaçmaya başladı. Kaçan otomobil Kale Mahallesi Can Sokak'ta 06 A 75255 plakalı polis aracına çarparak durdu. Otomobil içerisinden çıkan iki kişi koşarak kaçmaya çalışırken, polis ekiplerinin takibi sonucu Rıdvan K. kısa sürede yakalandı.

Kimliği henüz belirlenemeyen diğer kişi ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Yapılan incelemede şüphelilerin kaçmaya çalıştığı otomobilin de düz kontak yapılarak çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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