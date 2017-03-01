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Dur İhtarına Uymayan Şüpheliler Jandarmaya Ateş Açtı

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Dur İhtarına Uymayan Şüpheliler Jandarmaya Ateş Açtı
Aksaray'da jandarmanın dur ihtarına uymayarak otomobille kaçan 2 kişi, kendilerini takip eden jandarma ekiplerine ateş açtı.

Aksaray'da jandarmanın dur ihtarına uymayarak otomobille kaçan 2 kişi, kendilerini takip eden jandarma ekiplerine ateş açtı. Yaklaşık 40 dakika süren kovalamacada jandarma ekiplerinin ateş açmasıyla durdurulan otomobilde 2 kişi etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine yoldan geçen 68 EF 905 plakalı otomobil sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsünün dur ihtarına uymaması üzerine sürücü ve jandarma arasında kovalamaca başladı. Aksaray merkez istikametine doğru kaçan otomobildeki 2 kişi, yaşanan kovalamaca esnasında jandarma ekiplerini atlatamayınca jandarmaya ateş açtı. Çatışma çıkma ihtimali üzerine jandarma ekipleri polise bilgi vererek destek istedi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aksaray Nevşehir Karayolu'na kapan atarak tedbir aldı. Jandarma ekiplerine 2 el ateş ettikten sonra Aksaray Nevşehir Karayolu'na çıkan otomobil sürücüsü, burada jandarma ekiplerinin araca ateş açması sonucu yakalandı. Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı karayolunda şüpheliler sürücü A.Y. (19) ve yanındaki C.D. (18) jandarma ekiplerince kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri araç ve şahıslar üzerinde incelemeler yaparken, şüphelilerin kaçtığı otomobilde 3 kurşun izine rastlandı. Yapılan incelemelerin ardından şüpheli 2 şüpheli sorgulanmak üzere Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri şüphelilerin kovalamaca esnasında araçtan attıkları tahmin edilen silahı bulabilmek için çalışma başlattı.

İki şüphelinin ise, ehliyetlerinin olmadığı ve alkollü oldukları için kaçtıklarını iddia ettikleri öğrenildi.

Dur İhtarına Uymayan Şüpheliler Jandarmaya Ateş Açtı

Dur İhtarına Uymayan Şüpheliler Jandarmaya Ateş Açtı

Dur İhtarına Uymayan Şüpheliler Jandarmaya Ateş Açtı

Dur İhtarına Uymayan Şüpheliler Jandarmaya Ateş Açtı

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