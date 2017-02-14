‘Dur’ İhtarına Uymayan Sürücü Havaya Ateş Edilerek Durduruldu

Kastamonu'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli şahıs, polisin havaya ateş açması sonucu yakalandı.

Kastamonu'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli şahıs, polisin havaya ateş açması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'de Cumhuriyet Caddesi üzerinde kullandığı 34 ZP 6399 plakalı motosikleti ile tehlikeli hareketler yapan şüpheli şahıs, vatandaşların şikayeti üzerine polis tarafından takibe alındı. Motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına rağmen uymadı ve kaçmaya çalıştı. Şüpheliyi yakalamak için havaya ateş açan polis, şüpheli motosiklet sürücüsünü Cumhuriyet Caddesi üzerine motosikleti ile birlikte yakaladı. Şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan olay sonrası silah sesleri duyan vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar, şüpheli şahsın "dur" ihtarına uymadığını ve polisin de bunun üzerine havaya 2 el ateş ederek şüpheli şahsı durdurduğunu söyledi.