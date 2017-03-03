Durak Faciasına 15 Yıl Hapis Talebi

Bursa'da annesi ve ablası ile birlikte diş doktoruna gitmek için durakta bekleyen 7 yaşındaki Enes'in ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiği...

Bursa'da annesi ve ablası ile birlikte diş doktoruna gitmek için durakta bekleyen 7 yaşındaki Enes'in ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen 2 sanığın tutuklu olarak yargılanmasına başlandı. Sanıklar hakkında 15 yıla kadar hapis talep ediliyor

Geçtiğimiz ocak ayında merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana gelen kazada, 16 ZR 232 plakalı otomobil sürücüsü Taner E. (26), tali yoldan kontrolsüz çıkış yapan Murat T. (56) idaresindeki 16 YJ 868 kamyonete çarpmamak için ani manevra yapınca yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada annesi Munise Güleç (39) ve ablası Naziye Güleç (16) ile birlikte dişçiye gitmek için otobüs bekleyen 7 yaşındaki Enes Güleç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Naziye Güleç (17), Münise Güleç (39), Cihan Boğa, İsmail Sarı (41) ve Abdullah Yıldırım (52) ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ehliyetsiz ve aracın sigortası olmayıp, olay yerinden kaçan sürücü Tamer E., bir gün sonra yakının evinde gözaltına altına alındı. 2 sürücü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Olay yerinde yapılan incelemede 25 metre fren izine rastlandı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde iki sürücü hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Duruşmaya tutuklu iki sanık, sanık avukatları Hakan Gündoğdu ile Namık Kemal Özdemirbaş, Hasan Güleç (45), Abdullah Yıldırım, Naziye Güleç ve müşteki avukatı Barış Aslan katıldı. Trafiği kontrol ederek tali yoldan, ana yola çıktığını ifade eden Murat T., "Benim çıkışımı engelleyecek bir araç yoktu. Ana yola çıktıktan sonra 30-40 kilometre süratle seyretmeye başladım. Otobüs durağını geçtikten sonra aynı istikamete seyretmekte olan bisikletli gördüm. Onun yanından yoluma devam ederken arkamdan gürültü duydum. Sağ dikiz aynasından baktığımda bir aracın yaya kaldırımı ve otobüs durağı bölümüne doğru girdiğini fark ettim. Bu araç benim sağımdaki bisikletliye çarptıktan sonra durdu ve benim yakıt depoma hafif şekilde temas etti. Ben otobüs durağındaki yayalara ve bisikletliye çarpmadım" dedi.

Diğer sanık Tamer E. ise, "Ben aracımla Nilüfer Caddesinden Botanik istikametine doğru 40-50 kilometre süratle seyir halindeydim. Soner Sokaktan sanığın kullandığı kamyonetin benim üzerinde seyretmiş olduğum caddeye çıkış yaptığını fark ettim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.

Hasan Güleç ile yolda bisikleti ile seyir halinde olan Abdullah Yıldırım, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Yıldırım, bisikletiyle ilerlediği sırasında arkadan bir aracın çarpması neticesinden yaralandığını, kazanın nasıl olduğunu görmediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti ifadelerin ardından, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına yer olmadığına, ifadesi alınmayan müştekilerin duruşmaya getirilmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.