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Durakta Unutulan Bavuldan Erkek Kıyafetleri Çıktı

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Durakta Unutulan Bavuldan Erkek Kıyafetleri Çıktı
Antalya'da otobüs durağına bırakılan bavul paniğe neden oldu. Duraktaki vatandaşların ihbar ettiği şüpheli bavul, bomba ekibi tarafından kontrol edildi.

Antalya'da otobüs durağına bırakılan bavul paniğe neden oldu. Duraktaki vatandaşların ihbar ettiği şüpheli bavul, bomba ekibi tarafından kontrol edildi. Bavuldan erkek kıyafetleri çıktı.

Olay Muratpaşa Tahılpazarı Mahallesi Fahrettin Altay Caddesindeki otobüs durağında 14.15 sıralarında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre 25 yaşlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, halk otobüsüne binmek için durağa geldi. İddialara göre ise şahıs, yanında getirdiği bavulu durakta unutarak Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ne doğru yolculuğa çıktı. Bu sırada durakta bavulu gören vatandaşlar, şüphelenerek polise haber verdi.

İhbar üzerine polis otobüsün güzergahında yer alan Kepez ilçesi Düdenbaşı ve Teomanpaşa Mahallelerinde şahsı aramaya başladı. Bavulun unutulduğu durağa gelen diğer ekipler ise, şüpheli bavul için bomba imha ekiplerini talep etti. bomba imha uzmanı, Trafiğe kapatılan cadde üzerinde şüpheli bavulu kontrol etti. Bavulun içinden ise erkek kıyafetlerinin çıktığı öğrenildi.

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