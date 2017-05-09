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Durdurulan Tırın Dorsesinden 44 Suriyeli Tarım İşçisi Çıktı

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Durdurulan Tırın Dorsesinden 44 Suriyeli Tarım İşçisi Çıktı
Afyonkarahisar'da durdurulan bir tırın dorsesinden 44 Suriyeli tarım işçisinin çıkması görenleri hayrete düşürdü.

Afyonkarahisar'da durdurulan bir tırın dorsesinden 44 Suriyeli tarım işçisinin çıkması görenleri hayrete düşürdü.

Olay, Afyonkarahisar çevre yolunda meydana geldi. Bir tırda Suriyeli mültecilerin taşındığı ihbarını alan polis ekipleri 48 PD 256 plakalı tırı Otogar Kavşağı çıkışında durdurdu. Polis ekipleri tırın dorsesindeki brandayı kaldırdığında ise aralarında çocukların da bulunduğu 44 Suriyeli ile karşılaştı. Dorsedeki şahısları indiren polis ekipleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar İl Müdürlüğünden yardım istedi. Olay yerine gelen müdürlük görevlileri yaptıkları incelemelerde şahısların kaçak olmadıklarını, Dazkırı ilçesinden Çobanlar ilçesine giden tarım işçileri olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahıslar olay yerine çağrılan minibüsler ile Göç İdaresi İl Müdürlüğüne götürülürken, Suriyeli mültecileri dorsede taşıyan ve ismi henüz belirlenemeyen tır şoförüne de karayolu taşımacılığına uygun bir şekilde yolcu taşımadığı için cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, tırdan indirilenlerin arasında bulunan çocukların ise çevrelerini korku dolu gözlerle izlemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Durdurulan Tırın Dorsesinden 44 Suriyeli Tarım İşçisi Çıktı

Durdurulan Tırın Dorsesinden 44 Suriyeli Tarım İşçisi Çıktı

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