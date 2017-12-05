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Dursun Özbek: "Antrenör Değişikliği Söz Konusu Değil"

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Dursun Özbek: "Antrenör Değişikliği Söz Konusu Değil"
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Igor Tudor'un gönderileceği yönünde çıkan iddialara cevap vererek, "Antrenör değişikliği...

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Igor Tudor'un gönderileceği yönünde çıkan iddialara cevap vererek, "Antrenör değişikliği söz konusu değil. Sil baştan yaparak, antrenör değişikliğine gitmenin olumlu olacağını düşünmüyorum" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, teknik direktör değişikliği ile ilgili gündeme gelen iddiaları yalanlayarak, "Antrenör değişikliği söz konusu değil. Yolumuza devam edeceğiz. 9 puan öndeyken ezeli rakiplerimizden de şu an 3 puan öndeyiz. Şampiyonluğun en ciddi adaylarından birisiyiz. Lig uzun bir maraton ve performans değişikliği olabilir. Sil baştan yaparak, antrenör değişikliğine gitmenin olumlu olacağını düşünmüyorum. Sadece ben değil, tüm yönetim kurulu böyle düşünüyor" dedi.

"Yapılan hatalar neyse, bir daha yapılmamasını sağlamalıyız"

Şampiyonluk için gereğini yaptıklarını ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Sayın Tudor'un lig başında gösterdiği performans çok iyiydi. Araştırdığımız konu da zaten bu. Yapılan hatalar neyse, bir daha yapılmamasını sağlamalıyız. Taraftarın özlediği, sezon başındaki Galatasaray'ı tekrar izlettirmeye çalışacağız. Bazen, hatalar yapılabiliyor. Hatalardan ders çıkarmak gerekiyor. Bugün yaptığımız görüşmelerde gördük ki takımın şampiyonluğa olan inancı tam. Biz gereğini yapıyoruz. Bizim bir takımımız ve antrenörümüz var. 8-9 hafta gösterdiğimiz çok iyi performansı tekrar göstermek istiyoruz. Şampiyonluğa inanan bir takım ve taraftar var. Kimse tereddüte düşmesin. Yapmamız gereken şey, kötü maçlardan ders çıkarmak. Gerekli ikazlar yapılıyor" şeklinde konuştu.

"Hem teknik direktöre hem de futbolculara olan güvenimiz tam"

Teknik Direktör Fatih Terim ile bir görüşmelerinin olmadığını dile getiren Başkan Özbek, "Sayın Terim de görüşme olmadığını söyledi. Böyle bir gelişme olmadı. Hem teknik direktöre hem de futbolculara olan güvenimiz tam. Bazı maçlarda hatalar yapılmış olabilir ama yapmamız gereken bu hataların üstesinden gelmek" dedi.

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