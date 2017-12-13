  • BIST 108.313
  • Altın 153,536
  • Dolar 3,8493
  • Euro 4,5167
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Dursun Özbek: “Fatih’in Özrü Onun Kalitesini Gösterdi”

» »
Dursun Özbek: “Fatih’in Özrü Onun Kalitesini Gösterdi”
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Altaylı'nın özür dilemesinin onun kalitesini, efendiliğini gösterdiğini belirterek, "Ben de özrü için teşekkür...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Altaylı'nın özür dilemesinin onun kalitesini, efendiliğini gösterdiğini belirterek, "Ben de özrü için teşekkür ederim. Keşke sevgili kardeşim bunları söylemeseydi. Keşke biz de bu kadar şeyi yaşamasaydık" dedi.

Divan kurulunda Fatih Altaylı'nın konuşmasının ardından tekrar kürsüye çıkan Başkan Dursun Özbek, "Galatasaray'a hizmet etmiş bir üyenin bu şekilde karşısındayım. Böyle yapmamamız lazım. Yalnız bir husus var. Fatih kardeşim çok değerli bir gazeteci ve bir Galatasaraylı. Ben de 43 senedir ticaretin içindeyim. Divan ve genel kurullarında Florya ve Riva'da yaptıklarımızı anlattım. Benim söylediklerimi anlamamış gibi yorum yapılması hoş değil. Emlak Konut ile proje geliştirme işi yapıyoruz. Burada esas ihale sonunda elde edilen kar yüzde 80 Galatasaray'ın olacak. Daha Riva ve Florya'dan hak ettiğimiz parayı almadık. Daha fazla detaylı istiyorsa her zaman arayabilir" diye konuştu.

"Keşke sevgili kardeşim bunları söylemeseydi"

Kendisini eleştiren kimseyle bir sıkıntısı olmadığını vurgulayan Özbek, "Başkanlık makamı eleştirilmek içindir. Bu söylenenler eleştiri mi? Fatih sen Galatasaray aşığısın biliyorum. Aşık olarak, Galatasaray başkanlığını yerden yere vurursan yarın ne yapacağız? Devran döner, ben gider, sen gelirsin. Hep Galatasaray başkanı böyle mi anılacak. Genel kurul bu işin sahibi. Genel kurul bizim başımızın tacı. Özür dilemesi onun kalitesini, efendiliğini gösteriyor. Ben de özrü için teşekkür ederim. Keşke sevgili kardeşim bunları söylemeseydi. Keşke biz de bu kadar şeyi yaşamasaydık. Fatih'in ağabeyiyim. Gerekli saygıyı gösterir. Ben hakkımı helal ediyorum. Ben Galatasaray'ı seven kişilere karşı durmam" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nevşehir’de A Genç Erkekler Voleybol Turnuvası Sona Erdi13 Aralık 2017 Çarşamba 14:24
  • G.manisaspor’un U11 Ve U12 Takımları Ege Cup’ta Mücadele Verecek13 Aralık 2017 Çarşamba 14:24
  • Halim Okta: "Kırklarelispor Maçını Çok Önemsiyoruz"13 Aralık 2017 Çarşamba 14:18
  • Gaziantep’te 19 Bin Tl Para Ödüllü "Kurtuluş" Koşusu13 Aralık 2017 Çarşamba 14:03
  • Galatasaray, Malatyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı13 Aralık 2017 Çarşamba 13:58
  • Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya: “Amacımız 41 Puan Toplamak”13 Aralık 2017 Çarşamba 13:53
  • Spor Bakanı Bak, Tff 1.lig Kulüp Başkanları Kabul Etti.13 Aralık 2017 Çarşamba 13:43
  • En Fazla Genç Nüfusun Bulunduğu İllerden Olan Şanlıurfa’da 8 Dalda Spor Turnuvası13 Aralık 2017 Çarşamba 13:03
  • Galatasaray, Başarılı Voleybolculara Divan Başarı Beratı Verdi13 Aralık 2017 Çarşamba 12:53
  • Fenerbahçe’ye Adana’da Sönük Karşılama13 Aralık 2017 Çarşamba 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti