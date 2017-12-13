Dursun Özbek: “Fatih’in Özrü Onun Kalitesini Gösterdi”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Altaylı'nın özür dilemesinin onun kalitesini, efendiliğini gösterdiğini belirterek, "Ben de özrü için teşekkür...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fatih Altaylı'nın özür dilemesinin onun kalitesini, efendiliğini gösterdiğini belirterek, "Ben de özrü için teşekkür ederim. Keşke sevgili kardeşim bunları söylemeseydi. Keşke biz de bu kadar şeyi yaşamasaydık" dedi.

Divan kurulunda Fatih Altaylı'nın konuşmasının ardından tekrar kürsüye çıkan Başkan Dursun Özbek, "Galatasaray'a hizmet etmiş bir üyenin bu şekilde karşısındayım. Böyle yapmamamız lazım. Yalnız bir husus var. Fatih kardeşim çok değerli bir gazeteci ve bir Galatasaraylı. Ben de 43 senedir ticaretin içindeyim. Divan ve genel kurullarında Florya ve Riva'da yaptıklarımızı anlattım. Benim söylediklerimi anlamamış gibi yorum yapılması hoş değil. Emlak Konut ile proje geliştirme işi yapıyoruz. Burada esas ihale sonunda elde edilen kar yüzde 80 Galatasaray'ın olacak. Daha Riva ve Florya'dan hak ettiğimiz parayı almadık. Daha fazla detaylı istiyorsa her zaman arayabilir" diye konuştu.

"Keşke sevgili kardeşim bunları söylemeseydi"

Kendisini eleştiren kimseyle bir sıkıntısı olmadığını vurgulayan Özbek, "Başkanlık makamı eleştirilmek içindir. Bu söylenenler eleştiri mi? Fatih sen Galatasaray aşığısın biliyorum. Aşık olarak, Galatasaray başkanlığını yerden yere vurursan yarın ne yapacağız? Devran döner, ben gider, sen gelirsin. Hep Galatasaray başkanı böyle mi anılacak. Genel kurul bu işin sahibi. Genel kurul bizim başımızın tacı. Özür dilemesi onun kalitesini, efendiliğini gösteriyor. Ben de özrü için teşekkür ederim. Keşke sevgili kardeşim bunları söylemeseydi. Keşke biz de bu kadar şeyi yaşamasaydık. Fatih'in ağabeyiyim. Gerekli saygıyı gösterir. Ben hakkımı helal ediyorum. Ben Galatasaray'ı seven kişilere karşı durmam" şeklinde konuştu.