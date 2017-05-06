Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın TT Arena'da Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu maçın ardından soyunma odasına gitti.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek, soyunma odasına gitti. Oldukça üzgün görünen Özbek'in soyunma odasında Teknik Direktör Igor Tudor ve futbolcularla mağlubiyetin nedenlerini görüştüğü öğrenildi.
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