Dursun Özbek, Yeni Yıl Yemeğine Katıldı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarıyer Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yeni Yıl Yemeği'ne katıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarıyer Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yeni Yıl Yemeği'ne katıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek, katıldığı Sarıyer Belediyesi yeni yıl yemeğinde yaptığı açıklamada, "Sevgili dostum Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bu yeni yıl yemeğine beni de davet etti. Hem şahsım hem de Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ediyorum. Dostluğun ve huzurun perçinlenmesi için diplomatların, üniversitelerin, dini liderlerin bir araya geldiği bir yemek Buradaki ortak söylemler, ortak istekler topluma yansıyor. Dolayısıyla ben böyle bir organizasyon için Şükrü Başkana teşekkür ediyorum. Ayrıca Şükrü Başkan iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray'a çok iyi hizmetler veriyor. Stadın yanında yapacağımız kapalı salon projesinde büyük destek verdi. Kendisine kulübüm adına büyük bir teşekkür gönderiyorum. İnşallah bundan sonra Şükrü Başkan kulübe verdikleri desteği artırarak devam eder. Kendisine başarılar diliyorum. 2018 yılının da kendisi için başarılı geçmesi için dua ediyorum" şeklinde konuştu.

Genç: "Galatasaraylılık farklı bir şey"

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise organizasyonun önemine vurgu yaparak, "Yeni yıl, yeni dilekler, yeni arzular bir sonraki yılında daha güzel geçmesi için çok önemli arzuların konuşulduğu bir gün. Sevgili Başkanım da mütevazi olarak Galatasaray Kulübü'nün başkanıyım dedi ama o aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı. Galatasaray Avrupa şampiyonu, diğer kulüplerimizin de çeşitli başarıları var. Burada diplomatlar var, inanç önderleri, üniversite akademisyenleri var... Türkiye'nin içinde bulunduğu şu sıkıntılı günleri aşmak ancak karşılıklı diyaloglarla, bu dilekleri aynı anda dilemekle mümkün. Biz bu akşam dünyadaki özellikle Avrupa'daki temsilcilere arzularımızı söyleyeceğiz. Onlardan da onların ülkemizle ilgili düşüncelerini alacağız. Biz dünyanın en güzel ülkesiyiz. Bunu atlatmak ancak el birliği ile gönül birliği ile olur. Herkesin gözü Türkiye'de. Herkesin gözü Türkiye'deki sevgide. Bunu sağlayabilirsek biz ülkeye gerçekten görevimizi yapmış olacağız. Bu akşam diyalog akşamı. Herkes farklı şekillerde diyalog içinde olacak. Başkanıma geldiği için teşekkür ediyorum. Ayrı bir gurur yaşıyoruz. Galatasaraylılık farklı bir şey. Ben dünyanın farklı yerlerinde çalıştım. Türkiye için en uçlarda tanınan özelliklerden biri Galatasaray. Bunun hazzını hep yaşadık" diye konuştu.