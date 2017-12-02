Dursun Özbek’i Fikret Orman Uğurladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i stattan kendi uğurladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i stattan kendi uğurladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Vodafone Park'taki karşılaşmayı sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek de tribünden takip etti. Maç çıkışında açıklamalarda bulunmayan Özbek'in moralsiz olduğunu gözlendi. Başkan Özbek, stattan ayrılırken Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da eşlik etti. Daha sonra Dursun Özbek ve yönetim kurulu heyeti otobüslerine binerek stattan ayrıldı.