Dursun Özbek’ten Riekerink Açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Teknik direktör değişikliği konusunda net konuşmayan Özbek, "Taraftarın tepkisini yok saymıyoruz" dedi.

Galatasaray'ın TEMSA ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor mağlubiyetiyle önemli bir fırsat kaçırdıklarını belirterek, "Yönetim, taraftarlar, sporcular ve camia üzgün. Fakat şunu iyi bilmek lazım ki, bu lig maratonu uzun bir yarış. Ligin ortasını biraz geçtik. 1 hafta evvelki durum, 1 hafta sonra tamamen değişebiliyor. Bu uzun maratonlarda, 3 puanlı lig sisteminde sonucun nasıl olacağını kestirmek güç. Lig bugünlerde çok yüksek bir seviyeye geldi. Dün Galatasaray için üzücü bir gündü fakat bu üzüntüyü bir an evvel terk etmek lazım. Galatasaray şampiyonluk yarışından kopmuş değildir. Tabii ki hatalar olabilir. Dünyadaki her olayda, her yarışmada hatalar vardır. Bu hiçbir zaman bizim başarıya olan inancımızı eksiltmez. Dün Galatasaray şampiyonluğu ne kadar istiyorsa, bugün de o kadar istiyor. Hatalardan ders çıkarmamız gerekiyor. Başarı odaklı götürmek istediğimiz bu yarışı bir tık daha yukarı çıkarmalıyız. Kimsenin farklı düşüncelere sahip olmasını istemiyorum. Galatasaray yönetimiyle, sporcusuyla, taraftarıyla bir bütündür. Bugünden itibaren buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kazanılan ya da kaybedilen bir şey söz konusu değil. 1 hafta önce farklı bir lig vardı, bugün farklı bir lig var. Ligin sonucunun Galatasaray adına hayırlı olacağını düşünüyorum. Bütün camiamızı kenetlenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarın tepkisini, yönetim kurulu olarak değerlendireceğiz"

Yönetimin Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'le devam edip etmeyeceği konusunda net bir cevap vermeyen Özbek, "Yönetimin herhangi bir isim ya da kişi üzerinde görüşme ve tartışması olmadı. Deminki soruya cevap verirken ifade ettim, tek amacımız Galatasaray'ın başarısı. 3 puanlı ligde sonucun nasıl olacağını kestirmek çok güç. 1 hafta önceki durumla, bugünkü durum arasında hiçbir fark yok. Fakat spor tarihinde bu tip olayların örneği çok fazla. Yönetim olarak şunun peşindeyiz; şampiyonluk ipini en önde bitirmek için ne yapmamız gerektiği konusunda tartışıyoruz. Hiçbir zaman yılgınlığa, ümitsizliğe düşmememiz lazım. Telaffuz edilen isimler vardır. Taraftarların tepkisini yok saymıyoruz. Bundan sonra yapacağımız şeyleri yönetim kurulunda tartışırız, değerlendiririz" diye konuştu.

"Tek amacımız taraftarları mutlu etmek"

Galatasaray'ın tek hedefinin sezonu şampiyon olarak tamamlamak olduğunu ve bunun için de camianın kenetlenmesi gerektiğini ifade eden Galatasaray Başkanı, "Teknik direktör konusunu cevaplamaya çalıştım. Dünkü karşılaşmanın üzerinden 24 saat zaman geçmedi. Yönetimin odaklandığı tek şey Galatasaray'ın başarısı. Yarın yönetim kurulumuz var. Bu yönetim kurulunda, eğer yanlışlarımız varsa, hatalarımız varsa ders almasını biliriz. Tek amacımız taraftarları mutlu etmek. Yönetim, üzerine düşeni her zaman yapmıştır, yapmak da görevidir. Bu periyotta dikkatli olmamız gerekiyor. Taraftarları ümitsizliğe sevk etmek istemiyorum. Onlarla beraber olduğumuz zaman güçlüyüz" dedi.

"Şampiyonluğun en güçlü adayıyız"

2-1 kaybedilen Kayserispor maçından ders çıkarmaları gerektiğinin altını çizen Dursun Özbek, "Dünkü maçtan ders çıkarırken, hiçbir zaman Galatasaray'ın başarısını etkileyecek bir karar içinde olamayız. Bugün yönetimin sorumluluğu kadar, sporcunun, camianın, taraftarın da sorumluluğu var. Galatasaray, tarihi boyunca kenetlendiği zaman başarılı olmuş bir kulüp. Bütün camiayı tek yumruk olmaya davet ediyorum. İç saha maçlarımızı düşünürsek, şampiyonluğun en güçlü adayıyız. Taraftarlarımız, sporcularımızı desteklemeye devam etsin" diyerek sözlerini noktaladı.