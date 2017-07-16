Dursunbey’de Binler Yeniden Meydana İndi

Dursunbey'de 15 Temmuz hain darbe girişimin yıldönümünde binlerce vatandaş yeniden meydanlara indi.

Dursunbey'de 15 Temmuz hain darbe girişimin yıldönümünde binlerce vatandaş yeniden meydanlara indi. Kortej eşliğinde başlayan etkinlikler Belediye önünde sabah ezanına kadar devam etti.

15 Temmuz Demokrasi zaferi kapsamında Dursunbey Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler saat 21.00'de Kent meydanında başlayan kortej yürüyüşü ile başladı. Kent meydanında toplanan binlerce kişi mehteran eşliğinde yürürken, protokol üyeleri, siyasi partiler, Dernekler, motosikletçiler, bisikletçiler, atçılar, Poyrat halk dansları ekibi de korteje eşlik etti.

Ellerinde bayraklarla Demokrasi nöbetinin tutulacağı Belediye önüne geçen kalabalık meydanda yoplanan binlerce kişi tarafından karşılandı. Belediye önündeki etkinlikler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra ise Turgutlu Mehteran ekibi bir gösteri gerçekleştirdi. Bu gösterinin ardından ise protokol üyeleri ile siyasi parti temsilcileri sahneye gelerek halkı selamladı. Selamlamaların ardından ise Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçe Kaymakamı Nurettin Yücel ve Gaziler derneği Başkanı Ramazan Dur günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından ise Dursunbey'de geçtiğimiz yıl yaşananları anlatan video izlenime sunuldu.

16 Temmuz Pazar gecesi saat 00.13'de ise tüm Türkiye'de olduğu gibi Dursunbey'de de tüm minarelerden eş zamanlı olarak salalar okundu. Tüyleri diken diken eden salanın ardından ise Dursunbey İmamhatip Lisesinin hazırladığı tiyatro gösterisi izlenime sunuldu. Çeşitli şiirlerin de okunduğu gecede Dursunbey Müftülüğü görevlileri de Kur'an-ı kerim tilaveti, kaside, ilahi, aşr-ı şerif ve mevlid programı gerçekleştirdiler. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın meclis'te yaptığı konuşma canlı olarak izlenildi.

Sabah ezanının okunması ile son bulan program namazdan çıkan vatandaşlara çorba ikramının yapılması ile son buldu.