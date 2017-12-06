Dursunbey’de Büyükşehir’den Top Dağıtımı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey'de bulunan tüm okullara toplam 700 adet top dağıttı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey'de bulunan tüm okullara toplam 700 adet top dağıttı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin sportif faaliyetlerinden birisi olan top dağıtımı Balıkesir il merkezinin ardından Dursunbey'de de gerçekleşti. Dursunbey öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleşen törenle dağıtılan toplar toplamda 6 bin 500 öğrenci ve sporcuya ulaşacak.

Top dağıtımı töreni öncesi bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Murat Sarp, belediye olarak il genelindeki okullara toplamda 25 bin topun dağıtılacağını söyledi. Çeşitli ebatlarda olan topların tanıtımını yapan Sarp, topların öğrencilere etkin olarak kullanmaları için tasarlandığını söyledi. Daha sonra söz alan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'da Balıkesir Büyükşehir Belediyesine spora olan desteğinden dolayı teşekkür etti. Dursunbey Belediyesi olarak'ta uygun olan okullara spor alanları yaptıklarını ifade eden Başkan Bahçavan, Basketbol potası, voleybol filesi ve direkleri ihtiyacı olan okullara da desteklerinin süreceğini söyledi. Dursunbey Saz Bölgesine Balıkesir Valiliği tarafından Basketbol Sahası, Voleybol sahası ve badminton sahası yapıldığını da hatırlatan Başkan Bahçavan bu sahanın Dursunbeyli bir firma tarafından yapılacağını ve bir iki ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Törene İlçede bulunan tüm okulları müdür ve yöneticilerinin yanı sıra, Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir katıldı. Konuşmaların ardından ise İlçede bulunan tüm okullara 10 Futbol, 5 Basketbol, 5 Voleybol topu olmak üzere 20'şer top hediye edildi.