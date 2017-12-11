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Dursunbey’de Stk’lardan Abd Ve İsrail’e Kudüs Protestosu

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Dursunbey’de Stk’lardan Abd Ve İsrail’e Kudüs Protestosu
Dursunbey'de STK'lar ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesine tepki gösterdi.

Dursunbey'de STK'lar ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesine tepki gösterdi.

Dursunbey Kent Meydanı'nda Memur-Sen'in organizesi ve ilçede bulunan STK'ların desteği ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı protesto edildi. STK'ların basın açıklamasına, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, Saadet Partisi İlçe Başkanı Kamil Mehmet Demir, ilçedeki STK'ların Başkan ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İLKEDER Başkanı İsmail Mert yaptığı basın açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini söyledi. Mert, "Yapmamız gereken tüm İslam ülkeleri ve tüm mazlum halklar olarak birlikte hareket etmektir. Yapmamız gereken İslam Birliği bir an evvel kurmaktır. Yapmamız gereken bölge başkentleriyle ve bölgenin Müslüman halklarıyla kucaklaşmaktır. Yapmamız gereken bu coğrafyanın Müslüman ya da gayrimüslim tüm unsurlarıyla adil bir birliktelik kurmaktır. Kudüs için adım atan kendi onurunu, iffetini, izzetini koruyacaktır. Kudüs, İslam'ındır ve ebediyen Müslümanların kalacaktır. Siyonist İsrail, işgal ettiği her karış topraktan sökülüp atılacaktır. Bu coğrafyada barış olacaksa; Amerika mutlaka evine dönecektir. İsrail mutlaka işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacaktır. Onun için diyoruz ki yaşasın özgür Filistin. Yaşasın işgalden kurtulmuş Kudüs şehri. Yaşasın intifada.Katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz" dedi.

Yapılan duanın ardından ise katılan herkese teşekkür edildi.

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