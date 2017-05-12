Dürümlü’de Hayatını Kaybedenler İçin Anma

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında, terör örgütü PKK'nın 12 Mayıs 2016'da bomba yüklü kamyonu patlatması sonucu hayatını...

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında, terör örgütü PKK'nın 12 Mayıs 2016'da bomba yüklü kamyonu patlatması sonucu hayatını kaybeden 16 sivil vatandaş için anma programı düzenlendi.

Terör örgütü PKK mensupları, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Döşekkaya köyü yakınlarında yol çalışması yapan bir firmaya ait kamyonu gasp ederek yaklaşık 15 tonluk bombayı bu araca yüklemiş, bomba yüklü araç, içindeki PKK'lılarla birlikte Yenişehir ilçesine bağlı Tanışık Mahallesi'ne gelmişti. Köylülerin şüphelenmesi üzerine araçtaki PKK'lılar ile köylüler arasında tartışma yaşanmış, olayın ardından teröristler bomba yüklü kamyonu Dürümlü Mahallesi'ne doğru yönlendirmişti. Köylüler tarafından takibe alındıklarını ve kaçamayacaklarını anlayan PKK'lı teröristler 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirmiş, olayda hepsi akraba olan 16 kişi ölmüş, 26 kişi de yaralanmıştı. Patlamanın olduğu yerde ise yaklaşık 20 metre genişliğinde, 4 metre uzunluğunda çukur açılmıştı.

Patlamanın yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Tanışık köyünde düzenlenen programa Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, AK Parti İl Başkanı Muhammed Dara Akar, sivil ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program, sivil şehitler için mevlit okutulması ile başladı. Cuma namazının ardından ise köyün taziye evinde yemek dağıtıldı. Daha sonra ise mezarlık ziyareti yapılırken, hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

"Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor"

Burada konuşan Diyarbakır Valisi Aksoy, "12 Mayıs 2016'da yapılan saldırıda 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. 16 yaşından 70 yaşına kadar farklı yaş grubunda bulunan bu insanlarımızın bugün birinci yıl dönümü. Bugün Diyarbakır'daki bütün kurum yöneticilerimizle birlikte Tanışık köyüne geldik. Cuma namazı öncesi mevlit okutuldu ardından yemek dağıtımı oldu. Şimdi de şehitliğe geldik ve burada dua okuduk ruhların iletilmek üzere. Terör örgütünün sivil vatandaşları hedef alan birçok eyleminden biri de geçtiğimiz yıl burada yaşadığımız eylemiydi. Acımasızca sivil insanları, kadın, çocuk demeden öldüren bir terör örgütü var. Terör örgütünün gerçek yüzü de son yıllarda yaptığı eylemlerle halk tarafından da açık bir şekilde görülmüştür. Başta Diyarbakır halkı olmak üzere artık halk terör örgütüne birçok kesim destek vermemekte, prim vermemektedir. Bu anlamda Diyarbakır halkına teşekkür ediyorum. Terör örgütünün provokatif çağrılarına itibar etmemiştir ve kulak vermemiştir. Terörle mücadele konusunda devlet büyük bir kararlılık içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Terör örgütü sonlanıncaya kadar, elinde silahlı tek kişi kalıncaya kadar bütün güvenlik birimlerimiz bu çalışmalarına devam edecektir" dedi.

Program, açıklamanın ardından sona erdi. Bu arada, köyde GSM şebekelerinin çekmemesi dikkat çekti.