Duruş Bozukluğuna Karşı 7 Önlem

Acıbadem Adana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Serin, bel, boyun ve sırt ağrılarının ortaya çıkmasında duruş bozukluklarının...

Acıbadem Adana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Serin, bel, boyun ve sırt ağrılarının ortaya çıkmasında duruş bozukluklarının önemli bir etkisi olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Erhan Serin, yaptığı açıklamada, iyi bir duruşa sahip olmak, kişinin kendine olan güveninin artmasını sağlamasının yanında bel, sırt ve boyun ağrılarını önlemede de son derece önem taşıdığını ifade ederek, "Oturmak, ayakta durmak omurgamız üzerinde yoğun bir baskı oluşturuyor. Hatta şaşırtıcı şekilde bu basınç otururken ayakta durduğumuzdan yaklaşık 5 kat daha fazla oluyor. Dolayısıyla özellikle uzun süre oturarak çalışmak zorunda kalanların, ağrısız bir yaşam için doğru oturma pozisyonuna dikkat etmeleri gerekiyor. Genellikle ağrı ortaya çıkmadan duruş bozukluklarının farkına varılmıyor" dedi.

Bazı basit düzenlemelerle hayat kalitesini düşüren bu ağrılardan kurtulmanın mümkün olabileceğini belirten Serin, "Duruş bozukluğunun ortaya çıkmasında, bazı kaza ya da yaralanmalar, zayıflamış kas tonusu, duygusal stres gibi birçok faktörün etkili olduğu biliniyor. Ancak bunun yanı sıra çocukluktan itibaren edinilmiş alışkanlıklar da sorunun ortaya çıkmasına etki ediyor. Çocukluk döneminde taşınan ağır çantalar sonrasında çalışma hayatında masa başında geçirilen uzun saatler duruş bozukluğunu tetikliyor. Bu durumda duruşu iyileştirmek için doğru adımlar atılmadığı taktirde baş, boyun ve sırt ağrıları olmak üzere kronik kas ağrıları gelişebiliyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Erhan Serin, duruş bozukluğunu önlemeye yardımcı olacak 7 önemli öneriyi şöyle sıraladı:

Ofis ortamınızı yeniden düzenleyin

Duruş bozukluklarına neden olan en önemli etkenlerin başında çalışma ortamı ergonomisi geliyor. Bunun için özellikle uzun süre oturarak çalışmak zorunda kalan kişilerin masa, bilgisayar, sandalye ayarlarının en doğru konumda olduğundan emin olmaları önem taşıyor. Uzun süre yukarıya ya da aşağıya bakmak, boyun ve omuz kaslarına baskı uygulanmasına neden oluyor. Bu nedenle bilgisayar ekranın baş hizasında olması, otururken de bel ve sırtın dik bir pozisyonda kalmasını sağlayacak bir oturma şeklinin benimsenmesi gerekiyor. Ayrıca her iki ayağın da yere temas etmesini sağlamak, çalışma sırasında masaya yakın oturmak, kolçaklı, sırt kısmının da omurga eğriliklerine uygun kaviste bir koltuk seçmek alınabilecek önlemler arasında yer alıyor. Ayrıca, saat başı ayağa kalkarak hareket etmek de duruş bozukluğunu önlemeye yardımcı oluyor.

Çocukluktan itibaren spora zaman ayırın

Duruş bozukluğunun önüne geçilmesinde çocukluk çağında edinilecek alışkanlıklar önemli rol oynuyor. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren, çocuklara hem ideal duruşun öğretilmesi, hem de bunu sağlayacak bilincin geliştirilmesi gerekiyor. Sırt, bel ve boyun kaslarını güçlendiren sporlar, duruş bozukluğunu önlemeyi sağlayan en güçlü araç. Yüzme omurga dostu sporlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Yatış pozisyonunuzu düzeltin

Gece doğru bir pozisyonda uyumak ve doğru yatak ve yastık seçmek ertesi günün ağrısız geçmesine yardım ediyor. Herkesin rahat ettiği uyku pozisyonu farklı olma olmakla birlikte, sırt üstü ya da yan yatarak ve bacakları bükerek yatmanın en iyi uyku pozisyonu olarak gösteriliyor. Bununla birlikte yatağın çok sert olmaması ve yastığın da sırt üstü yatıldığında boynu desteklemesi gerekiyor.

Bel ve karın kaslarınızı güçlendirin

Güçlü kas ve eklemlere sahip olmak sadece oturduğumuz ya da ayakta durduğumuz sırada değil daha kolay hareket etmemizde de önem taşıyor. Özellikle beden gücüyle çalışan, ağır yük kaldıran kişiler bel bölgesinde çok erken dejenerasyonlar başlayabildiği için bel fıtığı ya da bel kayması gibi sorunlar görülebiliyor. Bu kişilerin yükleri yardımla taşımaları, bel ve karın kaslarını da güçlendirmeleri gerekiyor. Daha da önemlisi, taşıyabileceklerinin üzerinde bir yükün altına girmemeleri de ayrıca önem taşıyor.

Fazla kilolarınızdan kurtulun

Fazla kilo hem sırt, hem de karın kaslarının üzerine ekstra yük binmesine ve zorlanmaya neden oluyor. Dolayısıyla zaman içinde buna bağlı olarak duruşta bozulma ve ağrılar ortaya çıkıyor. Hem kilo vermek, hem de duruşu düzeltebilmenin en sağlıklı yollarından biri düzenli yürüyüş.

Otomobilinizin koltuk ayarlarını doğru yapın

Otomobil kullanmak da boyun ve sırt ağrıları için zemin hazırlıyor. Özellikle de uzun saatlerini direksiyon başında geçirmek zorunda kalanlarda, gerek hareketsizlik, gerekse yoğun konsantrasyon sonrasında ağrı ve duruş bozuklukları oluşabiliyor. Önlemek içinse koltuk ayarlarının direksiyon ve gaz, fren pedallarına kolay ulaşmayı sağlayacak şekilde yapılması gerekiyor. Ayrıca, mümkün olduğunca koltuk pozisyonunu değiştirmek ve kısa molalar vererek yolculuk yapmak da yarar sağlıyor.

Çocuklara ağır çanta taşıtmayın

Okul çağındaki çocukların duruş bozukluklarına etki eden yanlışların başında kitap ve defterleriyle dolu çantaları geliyor. Özellikle gelişme çağındaki çocuklar bu durumdan daha fazla etkileniyor. Bir çocuğun taşıyabileceği yük en fazla kilosunun yüzde 10-15'i olabiliyor. Bu nedenle taşıyamayacakları kadar ağır çantalarla okula gidip gelmeleri yerine çekilebilen, tekerlekli çantaları tercih etmek gerekiyor.