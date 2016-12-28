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Duruşmanın İkinci Gününde De Yoğun Güvenlik Önlemi Devam Etti

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Duruşmanın İkinci Gününde De Yoğun Güvenlik Önlemi Devam Etti
15 Temmuz Darbe Girişiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumak üzere Tarabya'daki Huber Köşkü'ne gitmeleri yönündeki talimata uymadıkları ve FETÖ adına...

15 Temmuz Darbe Girişiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumak üzere Tarabya'daki Huber Köşkü'ne gitmeleri yönündeki talimata uymadıkları ve FETÖ adına hizmet ettikleri iddia edilen 25'i tutuklu 29 sanık polis dün ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda görülen davanın 2'inci gününde de yoğun güvenlik önlemleri devam etti. 4 gün devam edecek dava için duruşma salonun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri cezaevine gelen araçların geçişini kontrollü olarak izin verdi. Bölgeye giren araçlar eğitimli köpekler eşliğinde aramadan geçirildi. Ayrıca çeşitli noktalara keskin nişancılar yerleştirilerek olabilecek olumsuzluklara karşı önlem alındı. Duruşma salonuna giriş çıkışlar da yoğun güvenlik önlemi içerisinde gerçekleşirken Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu'nda jandarma ekipleri kuş uçurmuyor.

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