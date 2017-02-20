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Dürüst Çöpçüye Belediyeden Ödül

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Dürüst Çöpçüye Belediyeden Ödül
Bulduğu 50 bin TL'lik çeki sahibine teslim eden Yalova Belediyesi temizlik personeli Ayhan İnatlı yılın personeli seçildi.

Bulduğu 50 bin TL'lik çeki sahibine teslim eden Yalova Belediyesi temizlik personeli Ayhan İnatlı yılın personeli seçildi.

Temizlik personeli Ayhan İnatlı geçtiğimiz gün yerde 30 bin ve 20 bin TL'lik 2 çek bulmuş ve bu çekleri sahibine götürerek bizzat teslim etmişti. Bu davranışı ile gönüllerde taht kuran Ayhan İnatlı, Belediye Başkanı Vefa Salman tarafından makamında ağırlandı."Unuttuğumuz manevi değerlerimizi bize yeniden hatırlattığın için sana teşekkür ederim" diyen Salman, temizlik işçisine 2 kese içerisinde altın hediye etti. Salman her ay belediyede bir personeli ayın personeli seçtiklerini, Ayhan İnatlı'yı ise yılın personeli seçtiklerini dile getirdi.

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