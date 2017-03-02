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Düşe Kalka Yarışan Kızakçılar Nefes Kesti

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Düşe Kalka Yarışan Kızakçılar Nefes Kesti
Türkiye Kızak Federasyonu tarafından Palandöken'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Naturel Kızak" yarışlarında sporcular zorlu pistlerde düşe kalka...

Türkiye Kızak Federasyonu tarafından Palandöken'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Naturel Kızak" yarışlarında sporcular zorlu pistlerde düşe kalka ödül için yarıştı.

Türkiye Kızak Federasyonu tarafından Palandöken'de gerçekleştirilen kızak yarışları adeta nefes kesti. Zorlu pistlerde özel kızaklarıyla düşe kalka zamanla yarışan 91 sporcu, izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Zaman zaman virajlarda ve rampalarda kızaklarından düşen sporcular yeniden kızaklarına binerek yarışlarına devam etti. Büyük kadınlar ve erkekler, genç kadınlar ve erkekler, yıldız kadınlar ve erkekler klasmanında 900 metrelik pistte varış noktasına en iyi dereceyle ulaşmaya çalışan kızakseverler, süratleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Kızağın zorlu ve eğlenceli olduğunu söyleyen yarışçılar, "Kar kızağı bizlere doyumsuz anlar yaşatıyor. Başlangıç öncesi çok heyecanlanıyoruz ama yarış esnasında aldığımız keyif heyecanımı bastırıyor. Kızak çok eğlenceli bir spor herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

İlginin her yıl arttığını belirten Milli takım antrenörü Sinan Tozoğlu, kar kızağında Türkiye Şampiyonası Erzurum'da yapılıyor. Şampiyonada bu yıl üçüncü senemiz. Bu sene ilgi oldukça fazla. İlgi her geçen yıl artarak devam ediyor. Birçok ilden 91 sporcunun katılımıyla yarışları gerçekleştiriyoruz. Çocuklar madalya ve çeşitli ödüller için kıyasıya yarışıyorlar" diye konuştu.

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