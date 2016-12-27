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Düşen Rusya Uçağının Kara Kutusu Bulundu

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Düşen Rusya Uçağının Kara Kutusu Bulundu
Suriye'de gitmek üzere Rusya'nın Soçi kentinden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşen ve enkazı Karadeniz'de bulunan Rus askeri uçağın ilk kara...

Suriye'de gitmek üzere Rusya'nın Soçi kentinden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşen ve enkazı Karadeniz'de bulunan Rus askeri uçağın ilk kara kutusu bulundu.

Pazar günü, Suriye'nin Lazkiye gitmek üzere kalkış yapan Tupolev Tu-154 tipi uçakla kalkıştan kısa bir süre sonra iletişim kesilmişti. Karadeniz açıklarında 92 kişinin cansız bedenine ulaşmak için sürdürülen geniş çaplı arama çalışma kapsamında uçağın ilk kara kutusu bulundu. Uçağın kabinin altında bulunan kara kutu kısa süre sonra su yüzüne çıkarılacak. Moskova'ya gönderilecek kara kutunun Rusya Savunma Bakanlığı'nda görevli yetkililer tarafından incelenecek. Ayrıca, uçağın kuyruk kısmında bulunan iki kara kutunun henüz tespit edilemezken, çalışmalar sırasında daha fazla cansız bedene de ulaşıldı. Uçağın motoruna yabancı bir cismin girmesinin yanı sıra pilot hatası ya da teknik bir sorun ihtimali üzerinde duruluyor.

Enkazı Karadeniz'de bulunan uçak, aralarında gazeteciler, askerler, müzisyenler ve Kızıl Ordu üyelerinin de yer aldığı 92 yolcuyu taşıyordu. Kazanın ardından Rusya'da bir günlük ulusal yas ilan edilmişti.

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