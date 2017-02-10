Düşen Türk Kargo Uçağına 38 Milyon Dolar Ödenecek

kazakistan'da 16 Ocak tarihinde düşen Türk Kargo uçağını sigorta eden Kazak sigorta şirketi, 38 milyon dolar hasar bedelini ödemeyi kabul etti.

kazakistan'da 16 Ocak tarihinde düşen Türk Kargo uçağını sigorta eden Kazak sigorta şirketi, 38 milyon dolar hasar bedelini ödemeyi kabul etti.

Hong Kong'tan İstanbul'la kargo taşımacılığı yapan Boing 747 tip Türk kargo uşağı, 16 Ocak'ta 07.40 sıralarında yoğun sis sebebi ile havaalanına yakın bir yerleşim bölgesine düşmüş ve 37 Kırgız vatandaşı ve uçakta görevli 3 personel hayatını kaybetmişti.

Belirtilen seferi ve uçağı sigorta eden Kazak Sigorta Şirketi Avrasyo, ilk dilim olarak 38 milyon dolar vereceğini belirtti. Bu üçüncü kişilerin hasarlarına yönelik ödeme olacak.