Düştüler, Kalktılar Yine Kaydılar

Gümüşhane (İHA) – Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı 2 bin 100 metre rakımdaki Zigana Dağı'nda bulunan, Doğu Karadeniz'in ilk kayak merkezi Zigana...

Gümüşhane (İHA) – Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı 2 bin 100 metre rakımdaki Zigana Dağı'nda bulunan, Doğu Karadeniz'in ilk kayak merkezi Zigana Gümüş Kayak Merkezi, son yılların en yoğun kayak sezonunu yaşıyor.

Özellikle hafta sonları hınca hınç dolan tesiste 3 ay önce başlayan kayak sezonunun son günleri olmasına rağmen kar kalınlığı istenen seviyede. Trabzon ve Gümüşhane'ye birer saat mesafede bulunan tesis kayak, kızak ve snowboard yapmak isteyenlerin akın ettiği bölge oldu.

Sezonun başlamasından beri yaklaşık 30 bin kişinin faydalandığı ve Doğu Karadeniz'in ilk kayak merkezi olan tesis özellikle hafta sonları üniversite öğrencilerinin akınına uğruyor. Ulaşımın kolay olması nedeniyle bölgenin adeta cazibe çekim merkezi olan Zigana Dağı'nda güneşli havanın tadını kızakla kayarak çıkaran üniversite öğrencileri çığlıklar atarak doyasıya eğlendi.

7'den 70'e herkesin uğrak noktası olan tesiste kızakla yüzüstü, tek başına ve çok sayıda kızakla birlikte tren yaparak kayan öğrenciler, defalarca düşmelerine rağmen her seferinde "çok zevkli" diyerek tekrar tekrar kaydı.

Tesis işletmecilerinden Murat Eroğlu, 2 bin 100 metre rakımlı Zigana Dağı Gümüş Kayak Merkezi'nde yaklaşık 3 aydır kayak sezonunun devam ettiğini, an itibariyle zirvelerin bembeyaz olduğunu ve kayak pistinin de tam kapasite çalıştığını söyledi.

"Bu sezon 30 bin kişi Zigana'ya geldi"

Kar kalitesinin ve kar seviyesinin oldukça yüksek olması nedeniyle bu yıl kayak sezonunun çok iyi geçtiğini, sezonun başladığı 3 aydır tesisten yaklaşık 30 bin kişinin faydalandığını kaydeden Eroğlu, "Bu yıl bu işlerimizin bu kadar bol olmasında karın etkisi, kar kalitesinin etkisi ve özellikle Gümüşhane Valisi Okay Memiş'in destekleri etkili oldu. Sezon oldukça güzel geçti. Gelen misafirlerimiz kayak odasından kayak, kızak, snowboard kiralayıp gün boyunca eğlenebiliyor. Kar motorlarıyla sürücü eşliğinde tura çıkabiliyor. Konaklama imkanımız var. Kafeteryamızda isteyen oturup çayını eşsiz manzaraya karşı yudumlayabiliyor" dedi.

"Zigana başlı başına bir marka"

Zigana isminin başlı başlına büyük bir marka olduğunu dile getiren Eroğlu, "Doğanın içinde, zirvede, manzarasıyla burası Zigana. Zigana kendi başına büyük bir marka. Bu markayı inşallah hizmet kalitesiyle, yeni yatırımlarla daha da yüksek seviyeye taşıyacağız" diye konuştu.

"Dünyanın en lezzetli işlenmemiş eti Zigana'da"

Zigana'nın eşsiz manzarasının yanı sıra dünyanın en lezzetli işlenmemiş etine de sahip olduğunu ifade eden Eroğlu bunu da şu cümlelerle açıkladı:

"Zigana'nın kuzu eti, saç kavurması, kuymağı meşhur. Zigana dünyada yiyebileceğiniz en lezzetli ete sahip. Çünkü bizim kendi sürümüz. Etimiz doğal. Et işlenip, baharatlanıp başka işlemler görmüyor. Direk kekik otlayan kuzunun etini sunuyoruz gelen misafirlerimize."

Arap turistler kayak öğreniyor

Mekanik tesis işletmecisi Ufuk Yakut ise sezonun oldukça iyi geçtiğine değinerek, "Sezon boyunca 30 bin kişiyi ağırladık. Şu an tam profesyonel olarak kayılabilir 900 metrelik pistimiz var. Yarı profesyonel 1,5 kilometrelik pistimiz ve yeni başlayanlar için 250 metrelik pistimiz var. Gelen misafirlerimize kayak, snowboard, kızak ve kar motorlarımızla ilgileniyoruz. Arap turistler de kış boyunca tesisimize geldi. Onların da kayağa karşı özel bir ilgisi ver. İsteyen turistlere kayakla kaymayı da öğretiyoruz" ifadelerini kullandı.