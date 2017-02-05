DÜŞÜNDÜREN PROVA: 4-0

Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Samsunspor, Antalya'da Giresunspor'la oynadığı hazırlık maçından 4-0'lık skorla mağlup ayrıldı

ANTALYA'YA ALINDI

Samsun'da yaşanan olumsuz hava şartları nedeni ile çalışmalarını Antalya’da sürdüren Kırmızı-Beyazlı ekip, Samsun’da oynamayı planladıkları hazırlık maçını hazırlıkları sürdürdüğü Antalya Kampı'nda oynadı. Samsunspor, Titanic Otelin sahasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 42'nci ve 45'nci dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle 2-0 geride kapattı.

İKİNCİ YARI FARKLI KADRO

Kırmızı-Beyazlı ekip ikinci yarıya Vedat- Lumu, Göksu-Murat, Ahmet Burak-Mustafa Sevgi, Abdüklerim-Ercan, Tom-Bekir ve Hasan-Caner değişiklikleri ile başladı. İlerleyen dakikalarda Kenan’ın yerine Zola, Kone’nin yerine Adilovic, Erkam’ın yerine Canberk ve Ndiaye’nin yerine Fatih oyuna girdi. Samsunspor, 81'de Özgürcan ve 89'da Abwo'dan gelen iki golle maçtan 4-0 mağlup ayrıldı.