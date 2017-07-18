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Duterte’nin Ulusa Sesleniş Konuşmasında Yoğun Güvenlik Önlemleri Alınacak

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Duterte’nin Ulusa Sesleniş Konuşmasında Yoğun Güvenlik Önlemleri Alınacak
Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 2. ulusal konuşması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 2. ulusal konuşması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Filipinler polisi, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 24 Temmuz Pazartesi günü yapacağı 2. ulusa sesleniş konuşması için tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve hazır olduklarını bildirdi. Ulusal Bölge Emniyet Müdürü Başkomiser Oscar Albayalde, Başkan Duterte'nin konuşmasını yapacağı ve Filipinler Temsilciler Meclisinin merkezi olarak kullanılan Batasang Pambansa binasının çevresinde 6 bin 300 polis memurunun görev yapacağını bildirdi. Polislerden göstericilere karşı maksimum tolerans göstermelerini ve insan haklarına saygılı olmalarını istediklerini ifade eden Komiser Albayalde, göstericileri ise uygar insanlar gibi davranmaları, kamu mallarına ve insanlara zarar vermemeleri konusunda uyardı. Komiser Albayalde, polis memurlarını sivil kıyafetler ile görevlendireceklerini ve Duterte'nın ulusa seslenişi sırasında toplu eylemler düzenleyecek militan grupların faaliyetlerinin sıkı bir şekilde izleneceğini söyledi. Komiser Albayalde, Filipinler'de her devlet başkanının ulusa seslenişinde göstericilerin hükümete karşı olan hayal kırıklıklarını göstermek için şiddete başvurduklarını söyledi.

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