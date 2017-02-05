Duvara Çarpan Otomobilde Can Pazarı

Bursa-Ankara karayolu üzeri Babasultan mahallesi kavşağı mevkiinde yağış nedeniyle meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla atıp karşı şeride...

Bursa-Ankara karayolu üzeri Babasultan mahallesi kavşağı mevkiinde yağış nedeniyle meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla atıp karşı şeride geçtikten sonra Nato İstasyonu duvarına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü 36 yaşındaki Ubeyt Kaya yönetimindeki FFB KK 515 Almanya plakalı otomobil, Babasultan mahallesi kavşağı mevkiinde yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak takla atmaya başlayan otomobil, karşı şeride geçerek Nato İstasyonu duvarına çarparak ters döndü. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Ubeyt Kaya ile yolcu olarak bulunan 65 yaşındaki Ferice Kaya, 72 yaşındaki Abdullah Kaya ile 60 yaşındaki Nurettin Kara otomobil içinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirirken, kaza yerine ekipler sevk edildi. Kaza yerine gelen Bursa Büyükşehir İtfaiyesi İnegöl Grup Amirliği Arama Kurtarma ekibi ve vatandaşlar, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkardı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.