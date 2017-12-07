Duvara Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayarak evin duvarına çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayarak evin duvarına çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ulukapı Mahallesi Yukarı Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaca Mahallesi istikametinden Ulukapı Mahallesi'ne seyir halindeki Hasan Yıldırım'ın (73) kullandığı 07 YES 51 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 ekibi, yaptığı kontrolde araç sürücüsü Hasan Yıldırım'ın direksiyon başında yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hasan Yıldırım'ın cansız bedenini cenaze aracına koyulmak üzere bulunduğu yerden çıkaran vatandaşlardan birisinin "Yaşıyor, ölmemiş. Nefes alıp veriyor" şeklinde bağırması hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Yakınları cenaze aracına koşarken, cenaze aracında yapılan kontrolde Hasan Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Yıldırım'ın cansız bedeni Manavgat Devlet Hastanesinde Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerine gelen Yıldırımın yakınları sinir krizi geçirdi.