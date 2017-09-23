Duyan Oraya Koştu

Siirt'in Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabrinin sandukasını aydınlatması için yapılan "Güneş...

Siirt'in Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin kabrinin sandukasını aydınlatması için yapılan "Güneş Düzeneği'ni izlemek için birlerce kişi sabahın karanlığında ilçeye akın etti.

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinden Siirt'e gelen bazı vatandaşlar, yılda iki sefer gece ile gündüzün eşit olduğu 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde Tillo ilçesine gelerek yaşanan hadiseye tanıklık ediyor. Düzenlenen programı Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ve binlerce vatandaş izlerken, ilahi dinletisiyle başlayan programda saatler 06.21'i gösterdiğinde güneş ışıkları İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesinin sandukasının başucuna yansıdı. Yaklaşık 1 dakika süren yansıma görüntüsü Tillo meydanına kurulan LED ekrana yansıtılarak binlerce kişi tarafından izlendi.

Program sonunda davetliler İbrahim Hakkı ve hocası İsmail Fakirullah hazretlerinin kabirlerinin bulunduğu türbeyi ziyaret edip dua etti. 23 Eylül tarihinde bir ekinos tarihinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için bir vefa duygusunun göstergesi olarak yapmış olduğunu ışık hadisesine hep birlikte tanıklık ettiklerini aktaran Siirt Valisi Ali Fuat Atik, insanın etkilenmemesinin mümkün olmadığını söyledi.

Yaşanan manzara karşısında insanın değişik duygulara kapıldığını dile getiren Vali Atik, "Bu olay o yıllarda, 1700'lü yıllarda bilimde fende ne noktada olduğumuzu gösteren en büyük kanıtıdır. Bu ışık hadisesinden kendi payımıza çıkaracağımız çok ciddi sonuçlar olduğunu düşünüyorum. İslam diniyle pozitif bilimlerin nasıl bir arada olabileceğinin en büyük kanıtıdır. Bu olayın tüm İslam Alemi'ne örnek olmasını belki kendimize dönmemizin, yeniden dirilmemizin bir başlangıcı olmasını diliyorum" dedi.

Antalya'dan geldiklerini aktaran bazı vatandaşlar da yaşanan manzara karşısında duygulandıklarını söyledi.