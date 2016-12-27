Duyarlı Esnaftan Tekerlekli Sandalye Bağışı

Çorum'un Sungurlu İlçesin'de, duyarlı vatandaş tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Belediye'ye tekerlekli sandalye bağışı yapıldı.

Çorum'un Sungurlu İlçesin'de, duyarlı vatandaş tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Belediye'ye tekerlekli sandalye bağışı yapıldı.

Sungurlu esnaflarından Tuncay Açıkgöz, Başkan Şahiner'i makamında ziyaret ederek tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

Gazete ve İnternet sitelerinde tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olanlara belediyemizin yardım yaptığını okuduğunu belirten Tuncay Açıkgöz, bizimde çorbada tuzumuz olmasını istedik şeklinde konuştu.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, bağışlanan tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibine ulaştırmak üzere teslim alırken, "İhtiyaç sahiplerine verilmek üzere Belediyemize iki adet tekerlekli sandalye bağışında bulunan değerli Esnaf kardeşimiz Tuncay Açıkgöz'e teşekkür ediyorum. Rabbim bağışlarını kabul eylesin" ifadelerini kullandı.