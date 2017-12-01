Bilecik'in Bozüyük ilçesinde S Plakalı Servisçiler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Derneği Başkanı Ramazan Akalın'ın okul önlerinde servis araçlarıyla...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde S Plakalı Servisçiler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Derneği Başkanı Ramazan Akalın'ın okul önlerinde servis araçlarıyla ilgili park yeri talebine Belediye Başkanı Fatih Bakıcı duyarsız kalmadı.

Konuyla ilgili olarak ilgili birimlere talimat veren Başkan Bakıcı, bu konudaki çalışmanın ivedilikle gerçekleştirilmesini istedi. Bunun üzerine Dernek Başkanı Ramazan Akalın ile birlikte zabıta ekipleri okul müdürlerini ziyaret ederek servis araçlarının park yeri konusunda incelemelerde bulundular. Belirlenen yerler tutanak altına alınarak komisyona sevk edildi. Komisyonda verilecek karar sonrasında servis araçlarının park yerlerinin belirleneceği belirtildi.

Dernek Başkanı Ramazan Akalın, duyarlılığından dolayı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür etti. Akalın "Bizler S Plakalı Servisçiler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Derneği olarak öğrencilerimizin okul ve evleri arasında güvenli bir yolculuk yapmaları için hassasiyetle çalışıyoruz. Bu noktada okul önlerinde öğrencilerimizi indirebilmek için park yeri bulmakta zorlanıyorduk. Bu konuyu Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya ilettik sağolsun kendisi bu talebimiz karşısında gerekli birimlere talimatını verdi. Bizlerde okul müdürlerimizle gerekli inlemeleri yaptık. İnşşallah en kısa sürede bu konudaki eksikliği de gidereceğiz. Ben bu hususta bizlerden desteğini esirgemeyen ve öğrencilerimizin güvenli ulaşımını bizler kadar önemseyen Belediye Başkanımız Sayın Fatih Bakıcı'ya derneğimiz ve velilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.