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Duygu dolu veda yemeği

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Duygu dolu veda yemeği
Samsun'un Atakum İlçesi'ndeki Fırat Özdemir Anaokulu öğretmen ve personeli, hem mutlu, bir o kadar da hüzünlü bir veda yemeğine buluştular.

2010 yılından açılan Fırat Özdemir Anaokulu'ndan, Nene Hatun Anaokulu'na 'müdür yardımcısı' olarak atanan Neşe Altuntaş için düzenlenen veda yemeğinde, Okul Müdürü Hülya Şen yeni görevinde başarılar dileyerek, plaketini takdim etti.

'GÜZEL BİRLİKTELİĞİMİZ OLDU'
Fırat Özdemir Anaokulu Müdürü Hülya Şen, "Okulumuzda görev yaptığı süre içinde Neşe Altuntaş öğretmenimizin özverili çalışmalarından, insanlığından, çevresine olan yardımseverliği ve duyarlılığından çok memnun olduk. Kendisine gelecek yaşamında güzelliklerle karşılaşması dileği ile uğurluyoruz" diye konuştu. Neşe Altuntaş ise, "Bu ailenin bir parçası olmak, benim için çok güzel ve anlamlı. Bu yemekte beni yalnız bırakmayan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Köksal ÖNER

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