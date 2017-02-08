  • BIST 88.249
  • Altın 148,080
  • Dolar 3,7109
  • Euro 3,9713
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 9 °C
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

DUYGULANDIRAN ZİYARET

»
DUYGULANDIRAN ZİYARET
Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig takımlarından Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Takımı, lösemi hastası olan voleybol hayranı sporcu genci tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. 16 yaşındaki Mert Özdemir’e imzalı top ile forma hediye etti

LÖSEMİ TANISI KOYULDU
Ailesi ile birlikte Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan sporcu Mert Özdemir, öğretim gördüğü Gazi Lisesi’nde voleybol oynuyor. Geçen yıl okullar arası yapılan turnuvada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Özdemir’e lösemi tanısı konuldu. Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledilen genç, uzun süre burada tedavi gördü. Ardından da tekrar rahatsızlanan Mert Özdemir, lösemi çocuklar için hizmet veren derneğin destekleriyle MedicalPark Hastanesi’ne yatırıldı. Voleybolcu Özdemir’in tedavisi devam ediyor. 

İMZALI TOP İSTEDİ
Çok sevdiği voleyboldan hastanede de ayrı kalamayan Özdemir, müsabakaları odasındaki televizyondan takip ediyor. Esnaflık yapan baba Köksal Özdemir’in bir arkadaşının Samsun Büyükşehir Belediyesi facebook resmi sosyal medya hesabında Mert’e imzalı top istemesi üzerine harekete geçen Anakentspor Kulübü, gence sürpriz yaparak moral ziyaretinde bulundu. Anakentspor Voleybol Şube Sorumlusu Yılmaz Kara, baş antrenör Gökhan Rahman Çokşen ile bayan voleybol takımı sporcularının katıldığı ziyarette voleybolcular, göz yaşlarına hakim olamadı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsunspor'un tarihi yazılıyor08 Şubat 2017 Çarşamba 16:47
  • HEDEFLERİNDEN UZAK KALDILAR08 Şubat 2017 Çarşamba 08:00
  • SAMSUNSPOR İÇİN KURTULUŞ SEFERBERLİĞİ08 Şubat 2017 Çarşamba 07:00
  • SİVAS’A HAZIRLANIYORLAR08 Şubat 2017 Çarşamba 07:00
  • BÜTÜN TAKIMLARI YENEBİLİRİZ08 Şubat 2017 Çarşamba 03:00
  • KÜÇÜKLERİN BÜYÜK HEYECANI07 Şubat 2017 Salı 18:34
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!07 Şubat 2017 Salı 16:02
  • En İyi Kuponlar Burda07 Şubat 2017 Salı 15:40
  • 'O formaya aşığım'07 Şubat 2017 Salı 10:00
  • Samsunspor, 3 büyüklerden daha fazla transfer yaptı07 Şubat 2017 Salı 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti