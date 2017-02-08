DUYGULANDIRAN ZİYARET

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig takımlarından Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor Takımı, lösemi hastası olan voleybol hayranı sporcu genci tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. 16 yaşındaki Mert Özdemir’e imzalı top ile forma hediye etti

LÖSEMİ TANISI KOYULDU

Ailesi ile birlikte Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan sporcu Mert Özdemir, öğretim gördüğü Gazi Lisesi’nde voleybol oynuyor. Geçen yıl okullar arası yapılan turnuvada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Özdemir’e lösemi tanısı konuldu. Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne nakledilen genç, uzun süre burada tedavi gördü. Ardından da tekrar rahatsızlanan Mert Özdemir, lösemi çocuklar için hizmet veren derneğin destekleriyle MedicalPark Hastanesi’ne yatırıldı. Voleybolcu Özdemir’in tedavisi devam ediyor.

İMZALI TOP İSTEDİ

Çok sevdiği voleyboldan hastanede de ayrı kalamayan Özdemir, müsabakaları odasındaki televizyondan takip ediyor. Esnaflık yapan baba Köksal Özdemir’in bir arkadaşının Samsun Büyükşehir Belediyesi facebook resmi sosyal medya hesabında Mert’e imzalı top istemesi üzerine harekete geçen Anakentspor Kulübü, gence sürpriz yaparak moral ziyaretinde bulundu. Anakentspor Voleybol Şube Sorumlusu Yılmaz Kara, baş antrenör Gökhan Rahman Çokşen ile bayan voleybol takımı sporcularının katıldığı ziyarette voleybolcular, göz yaşlarına hakim olamadı.