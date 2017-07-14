Düzce 15 Temmuz’a Hazırlandı

15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik etkinlikleri kapsamında Düzce caddeleri ve Anıtpark meydanı 15 Temmuz ve Türk bayrakları ile donatıldı.

15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik etkinlikleri kapsamında Düzce caddeleri ve Anıtpark meydanı 15 Temmuz ve Türk bayrakları ile donatıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümünde, Düzce Valiliği, Belediye Başkanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarda 15 Temmuz Şehitleri Anma programları hazırlandı. Etkinlikler kapsamında, programlarının büyük bir bölümünün gerçekleştirileceği Anıt park meydanı 15 Temmuz ve Türk bayrakları ile donatıldı. Alana sahne ve ses sistemleri yerleştirildi. İstanbul caddesi önde olmak üzere birçok cadde yine bayraklarla süslendi. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 15 Temmuz Şehitleri Anma programının tüm detayları ile ilgilendi ve hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.