Düzce Baro Bakanı Azade Ay, “Yaşamak, Özgürlük Ve Kişi Güvenliği Herkesin Hakkıdır”

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yayınladığı mesajında yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkı olduğunu söyledi.

Baro Başkanı Av. Azade Ay, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Azade Ay mesajında "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 10 Aralık 1948'te kabul edilmesiyle her yıl 10 Aralık gününü de içine alan hafta İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile herkesin, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu bildirgedeki bütün hak ve özgürlüklerden yararlanacağı güvence altına alınmıştır. Buna göre "Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır" Türkiye İnsan Hakları Evrensel Bildirisini 6 Nisan 1949 tarihinde onaylamış olup, bildirgeyi ilk onaylayan ülkelerden biridir. Ülkemizde Cumhuriyetin ilanı sonrasında kişi hak ve hürriyetlerinin tanınmasının temelleri atılmış bildirgenin kabulü ile de uluslararası düzeyde bağlayıcılığı kabul edilmiştir. Süreç içerisinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin imzalanması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yargı yetkisinin kabul edilmesi, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun açılması gibi olumlu adımlara rağmen son yıllarda artarak devam etmekte olan temel hak ve özgürlük ihlallerini kaygıyla izlemekteyiz. Her devlet bireylerin temel hak ve hürriyetlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin korumakla mükelleftir. Bu koruma da ancak öncelikle insan sevgisini esas alan, toplumsal barışı ön plana çıkaran, eşitlikçi bir yaklaşım ile yapılacak yasaların varlığı ve etkin bir şekilde uygulanması ile mümkün olabilecektir. Tekrar hatırlatmak isteriz ki yaşam hakkı, mülkiyet, düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğünün, herkesin yasalar önünde eşit tutulmasının ve davasının bağımsız bir mahkemede görülmesinin temini ve en önemlisi bu temel hak ve özgürlüklerin devlet organlarına karşı korunması ancak hukuk devletinin varlığı ile mümkündür. Zira hukuk devletinin tartışıldığı bir düzlemde düstur saydığımız bu kutsal hakların güvende olduğundan bahsedilemez. Düzce Barosu olarak hiçbir ayrım gözetmeksizin her türlü hak ihlalinin karşısında olduğumuzu bildirir, insan haklarına saygılı ve herkesin yasalar önünde eşit muameleye tabi olduğu bir Türkiye temennisi ile Düzce Barosu adına tüm Türk halkının İnsan Hakları Haftasını kutlarım" ifadelerinde bulundu.