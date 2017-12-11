Düzce Belediyesi Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşı Uyardı

Düzce Belediye Başkanlığı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın adını kullanarak maddi yardım talep eden şahıslara karşı dikkatli olunmasına ilişkin...

Düzce Belediye Başkanlığı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın adını kullanarak maddi yardım talep eden şahıslara karşı dikkatli olunmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Düzce Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Dursun Ay ile başkan yardımcılarının adını kullanarak maddi yardım talebinde bulunan şahısların tespit edildiği belirtilerek " Başkanımız Dursun Ay, Başkan Yardımcılarımız Şemsettin Yenersoy, Özgür Sağlam, Elif Sezer Cebar ve meclis üyelerimiz de dahil olmak üzere çeşitli isimler adına yapılan telefon aramaları ile bazı şahıslarca vatandaşlarımızdan maddi yardım talebinde bulunulduğu tespit edilmiştir. Bu tür arama ve taleplerle Düzce Belediyesi'nin hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bir kamu kurumunun vatandaşından asla maddi yardım talebinde bulunmayacağının unutulmaması ve bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. Benzer durumlarla karşılaşan vatandaşlarımızın en yakın Polis Merkezine şikayette bulunmasını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.