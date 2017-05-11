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Düzce Belediyesi Engellileri Piknikte Buluşturdu

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Düzce Belediyesi Engellileri Piknikte Buluşturdu
Düzce Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen Engelliler Pikniği renkli görüntülere sahne oldu.

Düzce Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen Engelliler Pikniği renkli görüntülere sahne oldu. Engelli çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte gün boyu eğlendiler.

Düzce Belediyesi tarafından Gölyaka ilçesi Milli Parkta düzenlenen engelliler pikniği her yıl olduğu gibi bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Engelli çocuklar piknik öncesinde kendileri için hazırlanmış olan etkinliklerde gönüllerince eğlendiler. Ardından ise aileleri ve öğretmenleri ile birlikte piknik yaptılar.

Düzce Belediyesi Sosyal İşler Koordinatörü Belediye Meclis üyesi Gönül Asuk, Düzce Belediyesi olarak düzenlenen pikniğe 600'e yakın çocuğun katıldığını belirterek "Engelliler Pikniği Engelliler Haftasında Düzce Belediyesinin yapmış olduğu etkinliklerden bir tanesi. Biz engelliler pikniğini her sene yaparak geleneksel hale getirdik. Güzel bir etkinlik oldu yaklaşık 550-600 çocuğumuz aileleri ile birlikte geldiler. Hem burada eğleniyorlar hem de güzel bir mangal keyfi yapacaklar. Düzce Belediyesi olarak tek gün ile sınırlamıyoruz. Engellilerin her zaman yanındayız. Bu günlerin şöyle bir önemi var farkındalığı oluşturmak adına önemli bugünler. Tek günle sınırlandırılacak günler değil. Her zaman onlarla beraberiz mutluyuz" dedi.

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