Düzce Belediyesi Hayvanları Soğuya Karşı Koruma Altına Alındılar

Düzce Belediyesi tarafından soğuk havalar ve olumsuz şartlar nedeniyle sokak hayvanları koruma altına alındı.

Düzce Belediyesi tarafından soğuk havalar ve olumsuz şartlar nedeniyle sokak hayvanları koruma altına alındı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokakta sahipsiz durumdaki kedi ve köpekler toplanarak bakım için hayvan barınağına alınıyor.

Soğuk hava koşulları nedeniyle Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından özellikle sokakta sahipsiz durumda bulunan kedi ve köpekler belediyeye ait hayvan barınağında koruma altında alınıyor. Barınaktaki kedi ve köpeklerin sayısı bir ay içinde 250'ye ulaştı. Sıcak ortamda barınan sokak hayvanlarına mama veriliyor ve bakımları yapılıyor.