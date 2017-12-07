Düzce Belediyesi Hiç Kimseyi Mağdur Etmeyecek

Düzce Belediyesi il genelinde etkili olan kar yağışı ile mücadele sınavından başarı ile geçti.

Düzce Belediyesi il genelinde etkili olan kar yağışı ile mücadele sınavından başarı ile geçti.

Düzce'de etkili olan kar yağışı ve sonrasında Düzce Belediyesi 172 kişilik ekibiyle seferber oldu. Şehir Merkezi, Kalıcı Konutlar Bölgesi ve Konuralp'de kurulan kriz merkezlerinden yapılan yönetim ve planlama sayesinde vatandaşların taleplerine öncelik verilerek anında müdahale çalışmaları yapıldı. Eriyen karların birikmemesi için rögar temizliği ve suların toplanması işlemi yapılırken özellikle İstanbul Caddesi ve Spor Sokakta biriken karlar kamyonlarla kaldırıldı. Kalıcı Konutlarda ise ana arterlerde kar bıçaklı araçlar sürekli olarak yol açma çalışmalarını yaptı. Gece saatlerinde özellikle okul önlerinde yoğunlaşan çalışmalar sayesinde okulların çevresinde biriken karlar tamamen temizlendi. Öte yandan kaldırımlar için özel olarak konuşlandırılan mini kar bıçaklı araçlarla kaldırımlardaki karlar temizlenerek şehir merkezinde vatandaşların mağdur olmasına izin verilmedi.

Ayrıca Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklığının eksi seviyelere düşmesi sonucu yaşanacak don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada su sayaçlarının da soğuktan etkilenmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiği belirtildi.

Düzce Belediyesi soğuk hava şartlarında sokak hayvanlarını da unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta yaşayan kedi ve köpekler için 10 ayrı noktada mama istasyonları kuruldu.