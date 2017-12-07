  • BIST 105.523
  • Altın 156,344
  • Dolar 3,8641
  • Euro 4,5564
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Düzce Belediyesi Hiç Kimseyi Mağdur Etmeyecek

» »
Düzce Belediyesi Hiç Kimseyi Mağdur Etmeyecek
Düzce Belediyesi il genelinde etkili olan kar yağışı ile mücadele sınavından başarı ile geçti.

Düzce Belediyesi il genelinde etkili olan kar yağışı ile mücadele sınavından başarı ile geçti.

Düzce'de etkili olan kar yağışı ve sonrasında Düzce Belediyesi 172 kişilik ekibiyle seferber oldu. Şehir Merkezi, Kalıcı Konutlar Bölgesi ve Konuralp'de kurulan kriz merkezlerinden yapılan yönetim ve planlama sayesinde vatandaşların taleplerine öncelik verilerek anında müdahale çalışmaları yapıldı. Eriyen karların birikmemesi için rögar temizliği ve suların toplanması işlemi yapılırken özellikle İstanbul Caddesi ve Spor Sokakta biriken karlar kamyonlarla kaldırıldı. Kalıcı Konutlarda ise ana arterlerde kar bıçaklı araçlar sürekli olarak yol açma çalışmalarını yaptı. Gece saatlerinde özellikle okul önlerinde yoğunlaşan çalışmalar sayesinde okulların çevresinde biriken karlar tamamen temizlendi. Öte yandan kaldırımlar için özel olarak konuşlandırılan mini kar bıçaklı araçlarla kaldırımlardaki karlar temizlenerek şehir merkezinde vatandaşların mağdur olmasına izin verilmedi.

Ayrıca Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklığının eksi seviyelere düşmesi sonucu yaşanacak don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Açıklamada su sayaçlarının da soğuktan etkilenmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiği belirtildi.

Düzce Belediyesi soğuk hava şartlarında sokak hayvanlarını da unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta yaşayan kedi ve köpekler için 10 ayrı noktada mama istasyonları kuruldu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitlis’ten Amerika’ya Tepki07 Aralık 2017 Perşembe 10:23
  • Başkan Cavit Erdoğan: Kentsel Dönüşüm Projesinin Hazırlık Aşaması Tamamlandı07 Aralık 2017 Perşembe 10:23
  • Van Polisinden 2 Bin 312 Öğrenciye Ayakkabı Ve Giyim Desteği07 Aralık 2017 Perşembe 10:18
  • Gezen: "Göçü, Güçbirliği Ve İşbirliğine Çevirmeliyiz"07 Aralık 2017 Perşembe 10:18
  • Çiğli’de Engellilere Yemekli Eğlence07 Aralık 2017 Perşembe 10:18
  • Sevdiği Kız İçin 3 Yılda Tam 102 Kilo Verdi07 Aralık 2017 Perşembe 10:18
  • Adıyaman Üniversitesi Kampus Alanı 7 Bin 800 Fidan Dikilecek07 Aralık 2017 Perşembe 10:18
  • Hacıoğlu: “Bizim Çocuklarımız Okumadığı İçin Duygusal Zekası Gelişmiyor”07 Aralık 2017 Perşembe 10:13
  • Simav’da Takı Tasarım Kursu07 Aralık 2017 Perşembe 10:13
  • Nilüfer Belediye Meclisi’nden Muhtara Vefa07 Aralık 2017 Perşembe 10:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti