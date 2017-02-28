Düzce Belediyesi Kaldırım Yapımına Hız Verildi

Düzce Belediyesi tarafından asfaltlama öncesi, alt yapı hatları yapılan sokaklarda yamalama çalışmaları yapılıyor.

Düzce Belediyesi tarafından asfaltlama öncesi, alt yapı hatları yapılan sokaklarda yamalama çalışmaları yapılıyor. Bunun yanı sarı yollarda eksik bulunan yerlerde kaldırım çalışmalarına da hız verildi.

Düzce Belediyesi tarafından, bahar ve yaz dönemi için asfaltlama programı yapılırken, asfaltlama öncesi daha önce, kanalizasyon, yağmursuyu hatları döşenen sokaklarda yamalama çalışmaları tamamlanıyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından asfaltlama öncesi tüm mahallelerde alt yapı çalışmaları bitiriliyor. Bir süre önce yağmur suyu hatları döşenen sokaklara da asfalt yaması çekiliyor. Daha sonra bu sokaklar tamamen asfalt yapılacak. Alt yapı çalışmalarının yanı sıra alt yapısı tamamlanmış sokaklarda kaldırım döşemeleri de hızlandırıldı. Son olarak Lütfü Akar Stadyum sokakta kaldırım çalışmaları başlatıldı.